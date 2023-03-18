洪都拉斯外长：美国尊重洪国寻求与北京建立外交关系

（德国之声中文网）据路透社报道，洪都拉斯外长雷纳（Enrique Reina）周一（3月20日）表示，洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）与美国负责美洲事务的总统特别顾问多德（Chris Dodd）等官员会面时，就与中国建立外交关系一事发表一般性评论。

卡斯特罗在大约一周前于推特宣布，已指示该国外长处理跟中国正式建立邦交关系事宜。

洪都拉斯外长雷纳称，美方表示，美国尊重洪都拉斯寻求与中国建立外交关系的决定。

中国外交部发言人汪文斌对此回应表示，“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚持一个中国原则是国际大义，人心所向，大势所趋。任何主权国家都有自主选择发展同别国外交关系的权利。我们欢迎洪都拉斯尽早认清国际大势，作出符合历史潮流的正确决定”。

台湾外交部表示，洪都拉斯至今未向台湾递交任何有关中止外交关系的正式官方文书，外交部仍持续关注中、洪两国的接触情形，目前台洪邦交还在努力阶段。

台湾总统蔡英文即将于3月29日动身启程开启“民主伙伴共荣之旅”，先期过境美国纽约，再依序前往危地马拉及伯利兹两友邦进行交流访问，返程时于美国洛杉矶过境，并于4月7日回到台湾，全程为期10天9夜。

洪都拉斯目前仍是台湾在中美洲的邦交国，但是蔡英文此次中美洲之行却没有安排访问洪都拉斯的行程。台湾中央社报道称，有媒体质疑洪都拉斯是否会在蔡英文出访期间宣布与台湾断交。

台湾外交部次長俞大㵢就此回应表示，他本人也去了洪都拉斯几次，但在这个过程中，“我们还没有达到共识，所以外交部认为，这个时候不适合让总统去到洪都拉斯访问”。

他强调说：“我方一再提醒也善意的警告洪国不要落入中国华而不实承诺的陷阱，他们可以承诺很多东西，但我们用了具体的例子跟他们讲，中国承诺的事情实现的机会不大。”他说：“我们也跟洪国清楚表达，我们不会跟中共玩金钱的竞争游戏、在玩金钱游戏、开支票外交的是他们，不是我们的。”

美国施压“护邦交”

路透社此间曾报道称，美国通过外交途径向洪都拉斯施压，阻止洪国“弃台投中”。美国在17日派出负责美洲事务的总统特别顾问多德前往巴拿马和洪都拉斯。美国国务院方面表示，“这些访问推动了美国致力于在西半球促进包容性经济增长、民主、人权和法治。”

但外界分析，多德此行的主要任务是帮助台湾稳住洪都拉斯这个邦交国。

洪都拉斯现任总统卡斯特罗在竞选期间称，一旦当选总统将与台湾断交，并与中国建交。不过，当选之后她并没有立即履行这一诺言。

去年1月台湾专门派出副总统赖清德前往洪都拉斯参加了卡斯特罗的就职典礼。在典礼仪式上，赖清德还与美国副总统美国副总统哈里斯短暂“同框”寒暄。

据台湾《自由时报》报道，今天（3月21日）国民党立委吴斯怀在立法院院会质询时说：“我在洪都拉斯有朋友，前任部长级的人，……他告诉我们，这断交是断定了，4天前我们联络，他提醒我们，可能在蔡总统出访时，会有临时断交的情况。”吴斯怀询问台湾外长吴钊燮对此是否有所了解。

吴钊燮回答说：“正在努力中，我们所有情况都有掌握。”他还强调说：“巴拉圭与我国关系稳定，我们的关系非常好！”

目前台湾在拉丁美洲仍与8个国家（包括洪都拉斯）维系着邦交关系，其中包括邦交国中领土面积最大的巴拉圭。巴拉圭将在今年4月举行新一届总统大选。在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

2016年，蔡英文上任时，台湾总统有22个邦交国。截至目前为止共有8个国家宣布与中华民国断交、转向承认中华人民共和国，因此目前仅剩14个邦交国。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。2023年3月，洪都拉斯总统卡斯特罗表示将寻求与中国建立外交关系，这是她此前在竞选中做出的承诺。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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