洪都拉斯外长：美国尊重洪国寻求与北京建立外交关系

路透社报道称，洪都拉斯外交部长雷纳在与美国官员会面后表示，美国称尊重洪都拉斯寻求与中国建立正式外交关系的决定。台湾外交部次長俞大㵢表示，台外交部一再提醒、善意警告洪国“不要落入中国华而不实承诺的陷阱”。
（德国之声中文网）据路透社报道，洪都拉斯外长雷纳（Enrique Reina）周一（3月20日）表示，洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）与美国负责美洲事务的总统特别顾问多德（Chris Dodd）等官员会面时，就与中国建立外交关系一事发表一般性评论。
卡斯特罗在大约一周前于推特宣布，已指示该国外长处理跟中国正式建立邦交关系事宜。
洪都拉斯外长雷纳称，美方表示，美国尊重洪都拉斯寻求与中国建立外交关系的决定。
中国外交部发言人汪文斌对此回应表示，“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚持一个中国原则是国际大义，人心所向，大势所趋。任何主权国家都有自主选择发展同别国外交关系的权利。我们欢迎洪都拉斯尽早认清国际大势，作出符合历史潮流的正确决定”。
台湾外交部表示，洪都拉斯至今未向台湾递交任何有关中止外交关系的正式官方文书，外交部仍持续关注中、洪两国的接触情形，目前台洪邦交还在努力阶段。
台湾总统蔡英文即将于3月29日动身启程开启“民主伙伴共荣之旅”，先期过境美国纽约，再依序前往危地马拉及伯利兹两友邦进行交流访问，返程时于美国洛杉矶过境，并于4月7日回到台湾，全程为期10天9夜。
洪都拉斯目前仍是台湾在中美洲的邦交国，但是蔡英文此次中美洲之行却没有安排访问洪都拉斯的行程。台湾中央社报道称，有媒体质疑洪都拉斯是否会在蔡英文出访期间宣布与台湾断交。
台湾外交部次長俞大㵢就此回应表示，他本人也去了洪都拉斯几次，但在这个过程中，“我们还没有达到共识，所以外交部认为，这个时候不适合让总统去到洪都拉斯访问”。
他强调说：“我方一再提醒也善意的警告洪国不要落入中国华而不实承诺的陷阱，他们可以承诺很多东西，但我们用了具体的例子跟他们讲，中国承诺的事情实现的机会不大。”他说：“我们也跟洪国清楚表达，我们不会跟中共玩金钱的竞争游戏、在玩金钱游戏、开支票外交的是他们，不是我们的。”
路透社此间曾报道称，美国通过外交途径向洪都拉斯施压，阻止洪国“弃台投中”。美国在17日派出负责美洲事务的总统特别顾问多德前往巴拿马和洪都拉斯。美国国务院方面表示，“这些访问推动了美国致力于在西半球促进包容性经济增长、民主、人权和法治。”
但外界分析，多德此行的主要任务是帮助台湾稳住洪都拉斯这个邦交国。
洪都拉斯现任总统卡斯特罗在竞选期间称，一旦当选总统将与台湾断交，并与中国建交。不过，当选之后她并没有立即履行这一诺言。
去年1月台湾专门派出副总统赖清德前往洪都拉斯参加了卡斯特罗的就职典礼。在典礼仪式上，赖清德还与美国副总统美国副总统哈里斯短暂“同框”寒暄。
据台湾《自由时报》报道，今天（3月21日）国民党立委吴斯怀在立法院院会质询时说：“我在洪都拉斯有朋友，前任部长级的人，……他告诉我们，这断交是断定了，4天前我们联络，他提醒我们，可能在蔡总统出访时，会有临时断交的情况。”吴斯怀询问台湾外长吴钊燮对此是否有所了解。
吴钊燮回答说：“正在努力中，我们所有情况都有掌握。”他还强调说：“巴拉圭与我国关系稳定，我们的关系非常好！”
目前台湾在拉丁美洲仍与8个国家（包括洪都拉斯）维系着邦交关系，其中包括邦交国中领土面积最大的巴拉圭。巴拉圭将在今年4月举行新一届总统大选。在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。
2016年，蔡英文上任时，台湾总统有22个邦交国。截至目前为止共有8个国家宣布与中华民国断交、转向承认中华人民共和国，因此目前仅剩14个邦交国。
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