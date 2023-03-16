洪都拉斯外長：「棄台投中」是經濟考量

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiaomara Castro）14日透露該國尋求與中國建交的意向，該國外長雷納（Eduardo Enrique Reina）15日表示，該國曾要求台灣提高金援卻未獲回應，基於經濟利益考量才想轉向中國。雷納具體說了什麼？
（德國之聲中文網）洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiaomara Castro）在週二（3月14日）發布推特表示，她已指示該國外長尋求與中國建交，為台灣的邦交處境及兩岸關係，都投下震撼彈。洪都拉斯外交部長雷納（Eduardo Enrique Reina）週三（15日）受訪時透露，與中國建交並與台灣斷絕關係的決定，是出於「經濟利益」考量，而非意識形態驅使。
雷納15日接受美聯社訪問時表示，洪都拉斯人「感謝」台灣與他們過去的關係，但他們與中國的經濟聯繫，讓他們興起了這個外交轉向的念頭：「世界一直在朝這個方向發展⋯⋯洪都拉斯的外交政策應該尋求造福人民。我們相信這一步將使國家受益。」
據半島電視台報導，雷納在接受墨西哥電視台Canal 5採訪時也指出，卡斯特羅之所以考慮「棄台投中」的原因，是其不斷增加的債務和擴大投資的需求。
雷納透露，台灣每年援助洪都拉斯5000萬美元，洪都拉斯曾要求台灣將援助金額增加一倍、並考慮「調整」該國欠台灣的6億美元債務，卻未得到台方的積極回應，卡斯特羅政府因此開始尋求與中國政府建立外交關係。
對此，美國國務院發言人15日表示，「洪都拉斯政府應該意識到，中國曾作出許多承諾都未完成」，並將密切關注後續進展。
美國共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）在推特上表示，當全世界遠離共產主義時，卡斯特羅卻向中國靠攏，認為她的錯誤的領導方向「將使洪都拉斯人民受苦。」
雷納表示，此一決定出於「實用主義，而非意識形態」，拜登政府「必須理解並尊重」洪都拉斯的需求和決定，但他們仍希望加強與華盛頓和其他國家的關係。
這位部長補充，洪方可能在未來幾天內，與中方會談以正式確定關係，並已與中國駐哥斯達黎加大使聯繫、展開談判。哥斯達黎加及尼加拉瓜、薩爾瓦多和多米尼加共和國都是近年來選擇「棄台投中」的中南美洲國家。
倘若洪都拉斯將此宣言付諸行動，台灣將只剩下13個正式外交盟友。
然而消息人士曾向DW透露，洪都拉斯索費不成、將轉投中國懷抱的決定，台灣外交部4週前早已知情。
台灣外交部16日發布聲明強調，對於兩國關係出現警訊，台方一直努力維持邦誼，絕非知情仍毫無作為。
聲明表示，自卡斯特羅去年1月上任以來，台方一直「依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫」，屢向宏方表達台灣願在能力範圍內，助其推動建設發展，同時一再提醒其「注意中國的不實承諾」。
洪都拉斯決定與台灣斷交、改支持中國，是中國在拉丁美洲的影響力日增的又一跡象。
幾十年來，中國在該地區大量投資重大基礎設施、能源和太空項目。隨著北京與拜登政府的地緣政治角力升溫，這些「投資」如今開始見效。
哥倫比亞埃斯特納多大學中國相關問題研究教授卡斯特里永・克里根（David Castrillon-Kerrigan）告訴美聯社，卡斯特羅14日的聲明對拜登政府而言無疑是一大打擊——拜登政府試圖說服拉美國家與台灣「和而不離」未果，顯示美國正在「失去對拉丁美洲的掌控。」
「對像洪都拉斯這樣的國家來說，不承認北京政府等於錯失大好機會，」卡斯特里永・克里根解釋，從各方面看來，美國都在「失去影響力，尤其是經濟方面，但在外交、政治和文化方面也是如此。」
美國和平研究所（Institute of Peace）的數據顯示，2005年至2020年間，中國在拉丁美洲投資逾1300億美元；中國與該地區的貿易也在猛增，2035年預計將達到7000億美元以上。
此外，中國政府資助洪都拉斯約3億美元，由「中國水電（SINOHYDRO）」在該國中部建了一座水電大壩。
這類投資除為中國拉攏新盟友外，也增強了其盟友的實力。相較之下，美國政府雖持續向各國提供援助，卻少有類似規模的計畫。
美聯社引述美國邁阿密大學政治學教授拓菲爾（June Teufel）說法，中國正以這種新影響力為「外交武器」，而這樣的實力崛起，可能產生一連串長期連鎖反應。
拓菲爾解釋，中國在許多非洲及拉丁美洲的發展中國家的投資項目，都因當地不斷增加的債務而蒙上了一層陰影，而許多基礎設施項目只能由中國公司維修，更加劇了當事國家債台高築的窘境。
「這有點像毒販對潛在客戶說的話——第一劑是免費的，」拓菲爾比喻道。他說：「奪走台灣僅存的盟友是它（中國）長期以來一直想做的事情，而這手段又促使一個國家放棄了台灣。」
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