 洪秀柱见汪洋惹议 陆委会:欺骗本质的「民主协商」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2022

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时政风云

洪秀柱见汪洋惹议 陆委会:欺骗本质的「民主协商」

中国国民党前主席洪秀柱2月4日参加北京冬奥开幕，隔一天会见全国政协主席汪洋，称期望「反『独』促统」，「加速两岸和平统一大业」。相关言论在台湾引起争论。

China Wang Yang und Hung Hsiu-chu in Peking

中国全国政协主席汪洋2月5日在北京会见前来出席北京冬奥会开幕式的中国国民党前主席洪秀柱。

DW.COM

北京近日不断宣传「解决台湾问题总体方略」，各方也传出，2022下半年中共会在二十大对「台湾问题」提出新对策，德国之声专访两位专家，让你用一篇文章看懂未来两岸局势可能发展。

台湾总统蔡英文日前肯定前总统蒋经国坚决「反共保台」，国民党主席朱立伦指「蒋经国路线」就是国民党路线。国台办则评蒋经国「坚持一个中国，反对『台独』」，三方各自陈述蒋经国的不同面向，背后有何考量？

台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。

台湾周日举行的两场选举结果，被视为对最大在野党国民党的沈重打击，但部分专家认为，国民党接连的选战挫败，并不能作为2022年底地方选举的指标，因为台湾的地方派系仍有一定的社会动员力。

中国海峡两岸关系协会副会长孙亚夫近日接受采访，回顾2021年两岸关系，同时对2022年提出展望。他说，“2022年两岸关系会出现新变化”，中共“二十大会提出未来五年对台工作的指导思想，做出新的决策部署”，而“九二共识这一页翻不过去”。

(德国之声中文网) 台湾陆委会在周日 (2月6日)被问到国民党前主席洪秀柱2月5日见汪洋一事，表示这是中国「藉由主办冬奥进行统战宣传工作」。

根据新华网，汪洋表示，在坚持「一中原则」和「九二共识」的基础上，愿意与台湾各党派、团体和人士就两岸关系相关问题开展广泛深入的对话沟通和民主协商。

但陆委会称「一中原则」「错误」，还说汪洋口中的「民主协商」有欺骗本质，说这种协商就是「消灭中华民国台湾的协商」。

虽然没有直接点名洪秀柱，但陆委会呼吁在两岸交流时，各界「应留意北京统战分化操作、遵守相关规范」。

德国之声日前访问淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳，他说，两案要谈判得有「互信」，但现在习近平与台湾总统蔡英文不可能接受对方谈判前提，使谈判现在变成「假议题」。

他认为，北京最后仍会主张谈判，但是「以武逼谈」，而这关键就是美中博弈后大国力量的消长。他说:「北京的立场认为美中『大两岸』决定台海『小两岸』。」

国民两党论战

洪秀柱会见汪洋相关言论在台湾引发议论，民进党立委王定宇强调洪秀柱「没台湾代表性」，也说她「背叛蒋经国路线」，「失格到令人恶心」。

国民党立委陈以信告诉德国之声，洪秀柱是以个人身份出席，相关举动纯属「民间交流」，有助于「中断的两岸交流」。

他也反批陆委会主席邱太三刚上任时说要两岸「春暖花开」，如今「春去秋来」，两岸关系还是没有恢复正常，有民间人士想促进两岸交流，应以正面看待。

(综合报道)

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