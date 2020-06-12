洪秀柱见汪洋惹议 陆委会:欺骗本质的「民主协商」

(德国之声中文网) 台湾陆委会在周日 (2月6日)被问到国民党前主席洪秀柱2月5日见汪洋一事，表示这是中国「藉由主办冬奥进行统战宣传工作」。

根据新华网，汪洋表示，在坚持「一中原则」和「九二共识」的基础上，愿意与台湾各党派、团体和人士就两岸关系相关问题开展广泛深入的对话沟通和民主协商。

但陆委会称「一中原则」「错误」，还说汪洋口中的「民主协商」有欺骗本质，说这种协商就是「消灭中华民国台湾的协商」。

虽然没有直接点名洪秀柱，但陆委会呼吁在两岸交流时，各界「应留意北京统战分化操作、遵守相关规范」。

德国之声日前访问淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳，他说，两案要谈判得有「互信」，但现在习近平与台湾总统蔡英文不可能接受对方谈判前提，使谈判现在变成「假议题」。

他认为，北京最后仍会主张谈判，但是「以武逼谈」，而这关键就是美中博弈后大国力量的消长。他说:「北京的立场认为美中『大两岸』决定台海『小两岸』。」

国民两党论战

洪秀柱会见汪洋相关言论在台湾引发议论，民进党立委王定宇强调洪秀柱「没台湾代表性」，也说她「背叛蒋经国路线」，「失格到令人恶心」。

国民党立委陈以信告诉德国之声，洪秀柱是以个人身份出席，相关举动纯属「民间交流」，有助于「中断的两岸交流」。

他也反批陆委会主席邱太三刚上任时说要两岸「春暖花开」，如今「春去秋来」，两岸关系还是没有恢复正常，有民间人士想促进两岸交流，应以正面看待。

(综合报道)

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