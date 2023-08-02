屹立不倒的篮球架

萨格勒布市的这几个篮球架在洪水中屹立不倒。暴雨过后，清理工作开始了。斯洛文尼亚已向欧盟民防机构请求获得重型机械和20座40米长的预制临时桥梁，并请求北约提供五架大型运输直升机、200 名士兵和另外 20 座应急桥梁。