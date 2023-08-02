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道路被毁、山体滑坡和河流泛滥：恶劣天气在斯洛文尼亚、克罗地亚和奥地利引发严重洪水，造成巨大破坏。 现在，清理工作才刚刚开始。
8月6日，大雨引发的洪水冲垮了斯洛文尼亚南部城市Stranje的一座桥梁。基础设施受损导致该国许多地区和外界的联系被切断，灾民难以疏散。迄今该国已有六人死于这场洪灾。
洪水也冲垮了斯洛文尼亚北部小城普雷瓦列（Prevalje）的这幢房子。虽然洪水现已消退，但由于存在塌方的风险，一些地区不得不疏散居民。清理工作刚刚才开始。
洪水过后，到处一片泥泞。清除淤泥非常费时费力，手推车、挖掘机全都派上了用场。
强降雨也提高了克罗地亚境内萨瓦河的水位，造成一些地区河水泛滥。在首都萨格勒布附近，国家救灾机构组织人们在萨瓦河上堆沙袋防灾。
在萨格勒布附近的小镇Drenje Brodovecko，洪水淹没了街道。这两只狗很幸运，得到了救援人员的帮助。
奥地利的德意志兰茨贝格（Deutschlandsberg）也遭受暴雨和洪灾。消防人员表示，暴雨导致地下水水位迅速升高，造成许多街道和地下室被洪水淹没。
到奥地利莱布尼茨（Leibnitz）度假的游客现在只想回家。奥地利汽车俱乐部表示，目前，各大河流的水位趋于稳定，但地下水水位提高导致许多地方存在塌方的风险。
连接奥地利克恩顿州（Kärnten）和斯洛文尼亚奥伯克莱恩地区(Oberkrain)的西伯格大街出现塌方，树木被连根拔起。由于存在山体滑坡的风险，海拔 1215米的西伯格山口将保持关闭，直至另行通知。
萨格勒布市的这几个篮球架在洪水中屹立不倒。暴雨过后，清理工作开始了。斯洛文尼亚已向欧盟民防机构请求获得重型机械和20座40米长的预制临时桥梁，并请求北约提供五架大型运输直升机、200 名士兵和另外 20 座应急桥梁。
台风＂杜苏芮＂带来连日豪雨，在中国华北地区引发大范围洪灾，至1日已有20人丧生。河北省启动了7处蓄滞洪区，有84.74万人紧急被迫转移，以减轻京津防洪压力。
因台风“杜苏芮”带来创纪录的降雨量，北京和毗邻的河北省有数万人被迫紧急疏散。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒北京市民尽量不要外出。
华北暴雨过后，重灾区之一河北省的一些地方仍然侵泡在洪水中。该省省委书记在视察中称河北要在抗洪中当好北京的“护城河”，在网络上引发众怒。
受台风影响，周末北京、天津、河北遭逢超强的暴雨，导致大范围的洪涝灾害，造成人员伤亡和巨大财产损失。这种极端天气为何此时出现在以往很少受台风影响的京津冀？
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