洪灾未及时疏散？官员涉“过失杀人”遭调查

（德国之声中文网）德国莱茵兰-普法尔茨州政府及刑事调查局周五宣布，科布伦茨检察院开始对阿尔魏勒（Ahrweiler）官员尤尔根·普福勒（Jürgen Pföhler，基民盟）是否在三周前的洪灾中负有过失杀人和过失伤害罪展开初步调查。除了普福勒外，还有另一名危机应变小组的成员也正接受调查。

有关当局指出，根据《莱茵兰-普法尔茨州火灾和灾难保护法》规定，调度管理应该是由普福勒负责，拥有唯一决策权。据调查结果显示，另一名危机小组成员至少短暂接手指挥。

此外，有线索指出7月14日洪灾发生当日，尚未受到波及的阿尔河谷（Ahrtal）居民最迟应在晚间8时30分收到警告并撤离至安全地点。但初步怀疑，当地居民并未获得明确警告，或未及时得知相关信息。事实上，阿尔魏勒区是在晚间11时左右才宣布进入灾难状态。检察官还表示，人为疏失是导致部分人员伤亡的原因。一项评估显示，遇难者多数于巴特诺因阿尔-阿尔魏勒（Bad Neuenahr-Ahrweiler）下游丧生。

相关的调查及审讯工作已在本周三展开。如今检方还没收了危机小组的文件、数据以及两名嫌疑人的手机，目前正对其进行评估。莱茵兰-普法尔茨州刑事调查局及检察院表示调查工作仍需要时间，同时呼吁民众继续提供信息。

巴特诺因阿尔居民清扫灾后的泥泞街道

三周前，强降雨在北威州及莱茵兰-普法尔茨州引发严重洪灾。阿尔河谷等许多小镇遭到洪水侵袭。但是在莱茵兰-普法尔茨州就有至少141人丧生，16人仍下落不明，另有数百人受伤。

德国西部地区总计有189人因洪灾死亡，引发人民对国家紧急应变网络效率的质疑。

（法新社、德新社、路透社、福音新教通讯社）

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