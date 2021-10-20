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河流、湖泊、海洋所含的水体上涨，超过常规水位的水流现象。
洪水一般会给人类带来灾难，因此常称为洪灾。却也有一些洪水现象会给人类带来益处，如尼罗河定期的泛滥，给下游三角洲平原带来大量肥沃的泥沙，有利农业生产。
今年7月中旬，德国多地发生洪灾。北威州埃尔夫特-布莱塞姆（Erftstadt-Blessem ）地区就有不少房子被山洪摧毁，并由此形成一个巨坑。村民邓克尔一家还算幸运，因为他们的房子还在。不过，重建努力中不乏疑虑和恐惧。
印度南部地區遭逢暴雨襲擊，造成數十人喪生。專家認為，氣候變遷將導致未來該區面臨更多類似極端天氣事件。
主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。
“圆规”周三登陆香港，当局发出八号台风信号。香港学校停课，港交所也暂停当日交易。“圆规”是继“狮子山”后一周里第二个到访香港的台风。据中国媒体报道，“圆规”是今年最庞大台风。
中国山西在十一假期经历了多天强降水，发生了罕见的洪灾。但灾情起初关注度较低，直到十一假期结束后的10月9日终于登上微博热搜第一。
继今年7月中国河南遭受严重洪灾後，山西许多地区最近也因极端强降水引发山洪和洪涝等严重灾害，专家称山西受灾范围比先前河南更大。
世界著名水城威尼斯又被洪水淹没。近年来屡屡出现的这一灾难同气候变化有直接关联。
你知道德国央行提供“洗钱”服务吗？如果钞票太脏可以拿到银行清洗。德国七月的洪灾让这项业务蒸蒸日上。
德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。
这是真正的“洗钱”……纸币太脏的时候，德国联邦银行（德国央行）就必须对其进行清洗。今年的任务尤其繁重，因为7月的洪水让许多钞票也遭了殃。
周日，德国总理再度前往洪水灾区视察救灾情形。不过，灾区民众更关心的，不是当前的选战，而是政府能否为他们解决燃眉之急。
美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。
德国今年7月中旬遭遇的水灾带来的保险赔付损失已近70亿欧元，超过预估。
气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。
四周前的洪灾不仅在莱茵兰-普法尔茨州造成严重伤亡，当地的葡萄酒产区也受到重创。葡萄酒农正抢修受损的地窖以及清理布满淤泥的葡萄酒。他们急需外界的援手。
当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。
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