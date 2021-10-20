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洪水

河流、湖泊、海洋所含的水体上涨，超过常规水位的水流现象。

洪水一般会给人类带来灾难，因此常称为洪灾。却也有一些洪水现象会给人类带来益处，如尼罗河定期的泛滥，给下游三角洲平原带来大量肥沃的泥沙，有利农业生产。

Maria Dunkel (r) blickt neben ihrem Sohn Thomas Dunkel aus ihrem Haus in Erftstadt-Blessem, das zweite neben der Abbruchkante (im Hintergrund) an der Kiesgrube. Dort tat sich vor drei Monaten bei der Flutkatastrophe die Erde auf und verschlang mehrere Häuser. Eigentlich wollte Maria Dunkel nie mehr zurück in ihr Haus. Aber drei Monate nach der Flut ist sie doch wieder da. Nachts kommen die Träume. (zu dpa: ««Das nimmt man mit ins Grab» - Ein Vierteljahr nach der Flut»)

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 20.10.2021

今年7月中旬，德国多地发生洪灾。北威州埃尔夫特-布莱塞姆（Erftstadt-Blessem ）地区就有不少房子被山洪摧毁，并由此形成一个巨坑。村民邓克尔一家还算幸运，因为他们的房子还在。不过，重建努力中不乏疑虑和恐惧。
This photograph provided by the Indian Navy and taken from a naval helicopter shows the scene after a landslide triggered by heavy rains in the western ghats mountains at Koottickal in Kottayam district, southern Kerala state, India, Sunday, Oct.17, 2021. Bodies of six people have been recovered, and rescuers are searching for those feared missing. (Indian Navy via AP)

印度：大洪水來襲 南部喀拉拉邦災情頻傳 19.10.2021

印度南部地區遭逢暴雨襲擊，造成數十人喪生。專家認為，氣候變遷將導致未來該區面臨更多類似極端天氣事件。

This photo taken on October 10, 2021 shows rescuers drawing water at a flooded area after heavy rainfalls in Jiexiu, in Jinzhong city, China's northern Shanxi province. (Photo by STR / AFP) / China OUT

山西煤矿被淹 中国煤炭价格创新高 13.10.2021

主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。

香港：“圆规”来袭 13.10.2021

“圆规”周三登陆香港，当局发出八号台风信号。香港学校停课，港交所也暂停当日交易。“圆规”是继“狮子山”后一周里第二个到访香港的台风。据中国媒体报道，“圆规”是今年最庞大台风。

In this photo released by Xinhua News Agency, an aerial photo shows an overflowing Yellow River near the Lianbo Village in Hejin City, northern China's Shanxi Province, Sunday, Oct. 10, 2021. (Zhan Yan/Xinhua via AP)

中国再次发生水灾：“心疼山西人” 11.10.2021

中国山西在十一假期经历了多天强降水，发生了罕见的洪灾。但灾情起初关注度较低，直到十一假期结束后的10月9日终于登上微博热搜第一。
This photo taken on October 10, 2021 shows rescuers drawing water at a flooded area after heavy rainfalls in Jiexiu, in Jinzhong city, China's northern Shanxi province. (Photo by STR / AFP) / China OUT

中国山西暴雨 逾175万人受灾 11.10.2021

继今年7月中国河南遭受严重洪灾後，山西许多地区最近也因极端强降水引发山洪和洪涝等严重灾害，专家称山西受灾范围比先前河南更大。

威尼斯圣马可广场又被淹了 06.10.2021

世界著名水城威尼斯又被洪水淹没。近年来屡屡出现的这一灾难同气候变化有直接关联。

德国央行的“洗钱”服务 01.10.2021

你知道德国央行提供“洗钱”服务吗？如果钞票太脏可以拿到银行清洗。德国七月的洪灾让这项业务蒸蒸日上。
Tornado © Daniel Loretto

气候变化就在身边 26.09.2021

德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。

德国央行公然洗钱遭曝光！这是怎么回事？ 15.09.2021

这是真正的“洗钱”……纸币太脏的时候，德国联邦银行（德国央行）就必须对其进行清洗。今年的任务尤其繁重，因为7月的洪水让许多钞票也遭了殃。
Altenburg, Ortsteil von Altenahr. 95 Prozent des Dorfes wurden durch die Flutkatastrophe vor sieben Wochen zerstört oder stark beschädigt. Die Fotos habe ich am 3.9.2021 gemacht.

留在家乡，还是远走他方？洪灾区居民的艰难抉择 12.09.2021

周日，德国总理再度前往洪水灾区视察救灾情形。不过，灾区民众更关心的，不是当前的选战，而是政府能否为他们解决燃眉之急。
NEW YORK CITY - SEPTEMBER 02: Cars sit abandoned on the flooded Major Deegan Expressway in the Bronx following a night of heavy wind and rain from the remnants of Hurricane Ida on September 02, 2021 in New York City. Numerous people were killed in New York and tornadoes did heavy damage to parts of New Jersey as the evening storm caught many off guard with the severity of its rain and wind and flooding. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

飓风洪灾重创美国东北部 03.09.2021

美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。
News Themen der Woche KW28 Nach der Hochwasser-Katastrophe im Erftkreis gehen die Aufräumarbeiten weiter. Bei den Bergungsarbeiten der zerstörten Autos in Erftstadt-Liblar kommen auch Sonar, Bundeswehrpanzer und Taucher zum Einsatz: Sie überprüfen die massiv beschädigten Fahrzeuge auf der B256 Luxemburger Straße. Die Fahrer der Autos und LKWs waren von den Wassermassen überrascht worden, konnten sich nach bisherigen Erkenntnissen offenbar noch eilig in Sicherheit bringen. Erftstadt, 17.07.2021 *** After the flood disaster in the Erftkreis, the cleanup work continues In the recovery work of the destroyed cars in Erftstadt Liblar, sonar, Bundeswehr tanks and divers are also used They check the massively damaged vehicles on the B256 Luxemburger Straße The drivers Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

德国今夏水灾保险损失超预期  29.08.2021

德国今年7月中旬遭遇的水灾带来的保险赔付损失已近70亿欧元，超过预估。
In der Eifel haben heftige Regenf‰lle und Dauerregen f¸r ‹berschwemmungen und ‹berflutungen gesorgt. Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts ¸ber die Ufer und ¸berschwemmte nicht nur Keller sondern ganze Ortschaften. Im Bild der Ort Dernau Landkreis Ahrweiler, der beinahe komplett von den Wassermassen geflutet wurde. Viele Menschen verloren alles. Dernau, 15.07.2021 *** In the Eifel heavy rains and continuous rain have caused floods and inundations In the Ahr valley the river overflowed its banks in many places and flooded not only cellars but also whole villages In the picture the village Dernau district Ahrweiler , which was almost completely flooded by the water masses Many people lost everything Dernau, 15 07 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

研究：西欧洪灾频率或将成倍增加 29.08.2021

气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。

洪灾之后：抢救葡萄酒大作战 23.08.2021

四周前的洪灾不仅在莱茵兰-普法尔茨州造成严重伤亡，当地的葡萄酒产区也受到重创。葡萄酒农正抢修受损的地窖以及清理布满淤泥的葡萄酒。他们急需外界的援手。
A truck drives through a flooded Atlantic Ave in Westerly, R.I., as Tropical Storm Henri approaches, Sunday, Aug. 22, 2021. (AP Photo/Stew Milne)

热带风暴登陆美国  多地出现灾情  23.08.2021

当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。
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