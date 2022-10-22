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河流、湖泊、海洋所含的水体上涨，超过常规水位的水流现象。
洪水一般会给人类带来灾难，因此常称为洪灾。却也有一些洪水现象会给人类带来益处，如尼罗河定期的泛滥，给下游三角洲平原带来大量肥沃的泥沙，有利农业生产。
乌克兰总统指责俄罗斯故意阻挠跨黑海的粮食运输，该国总理施米哈尔则称俄罗斯军队想摧毁赫尔松的一座大坝，以洪水阻止乌军攻势。与此同时，美国国务卿表示，目前没有进行新一轮和平谈判的基础。
巴基斯坦洪水为患，楼房建筑被冲走，众多民众无家可归，一些灾民被迫涉水逃难，政府部门正在加紧疏散居民。巴基斯坦气候变化部长雪莉·雷曼接受德国之声采访时指出，许多灾区看上去“就像一片小海洋”。
中国多地天气多日持续高温。中央气象台本周一连续11天发布高温红色预警。高温少雨导致多地干旱严重，中国最大淡水湖鄱阳湖湖体面积不断缩小，一个半月水体面积减少约66%。
韩国遭遇八十年来最大暴雨灾害，已有多人丧生。首尔周边地区灾情尤重。邻国朝鲜也发布了暴雨预警。
连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。
德国西部特大洪灾发生一年后，受灾民众依然未能摆脱创伤。德国之声记者Christoph Strack指出，人们还要面对政府的失败作为带来的严重后果。
2021年夏天，德国的阿尔河谷遭受了毁灭性的洪水。 一年后，许多居民仍在为重建他们的生活而挣扎。
持续豪雨又一次给新南威尔士州（NSW）带来大洪灾，数以万计的人被迫离开家园。
香港民航处2日通报，一艘载有30人的工程船在暹芭台风过境袭击香港时断成两截，20多名船员失踪。据广东海上搜救中心周日的通报，这艘船为海上风电场项目施工浮吊船“福景001”轮，该船已沉没，船上27人失联。
中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。环保人士警告说，中国的碳排放量很有可能在2030年前持续增长。中国政府公布的最新线路图称，到2035年，气候变化监测预警能力可望达到同期国际先进水平。
欧盟气候监测机构发布的最新报告说，2021年欧洲经历了有记录以来最热的夏天。极端天气导致去年欧洲各地发生严重的山火和致命的洪灾。
澳大利亚东岸近日遭遇严重洪灾并造成22人丧生，总理莫里森周三宣布进入全国紧急状态。
俄罗斯入侵乌克兰后，战场画面和视频洪水般涌上互联网，但其中有很多都是假的，如果分享，需要认真核实。
汤加火山爆发；德国疫情井喷；郑州洪灾追责；拒绝“恶意返乡”……本周发生了哪些大事，您最关注的新闻又是哪一条？
去年夏天，河南特大暴雨灾害受到国际社会的关注，对于官方通报死亡人数的质疑声音一直存在。日前中国国务院发布相关调查报告，认定郑州存在灾害应对处置不力和迟报瞒报死亡人数等问题。郑州市委书记等负责任官员被追责。
德国保险业巨头慕尼黑再保险表示，气候危机的成本高昂。去年七月欧洲西部的洪水是2021年造成全球损失第二高损失的天然灾害。
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