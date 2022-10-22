中国工程船沉没 20多名船员失踪

香港民航处2日通报，一艘载有30人的工程船在暹芭台风过境袭击香港时断成两截，20多名船员失踪。据广东海上搜救中心周日的通报，这艘船为海上风电场项目施工浮吊船“福景001”轮，该船已沉没，船上27人失联。