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洪水

河流、湖泊、海洋所含的水体上涨，超过常规水位的水流现象。

洪水一般会给人类带来灾难，因此常称为洪灾。却也有一些洪水现象会给人类带来益处，如尼罗河定期的泛滥，给下游三角洲平原带来大量肥沃的泥沙，有利农业生产。

是认真的！德国提前完成气候援助目标

是认真的！德国提前完成气候援助目标 30.09.2023

距离联合国气候变化大会（COP 28）还有两个月的时间，柏林发布一个重要信息: 德国政府提前3年兑现承诺，为贫困国家的气候保护提供了创纪录的63.9亿欧元。
暴雨围城！ 纽约交通瘫痪全市进入紧急状态

暴雨围城！ 纽约交通瘫痪全市进入紧急状态 30.09.2023

本周五纽约市遭遇破纪录的倾盆大雨，几条主要道路被洪水淹没，街上的汽车被洪水淹没，交通大堵塞。有居民抱怨说，他们未收到有关洪涝的任何官方警告。
利比亚洪灾造成上万人死伤

利比亚洪灾造成上万人死伤 20.09.2023

利比亚港口城市德尔纳是在飓风“丹尼尔”引发的洪灾中受灾最严重的城市，大约“四分之一座城市彻底消失”。该市5万居民中可能有多达2万人丧生。
为何这种网络攻击给新闻自由带来严重威胁？

为何这种网络攻击给新闻自由带来严重威胁？ 16.09.2023

您最喜爱的新闻网站可能突然无法访问，原因是受到了分散式阻断服务攻击（也称“洪水攻击”，DDos attack）。对于新闻媒体而言，这种网络攻击愈加成为威胁。匈牙利的几家媒体刚刚遭遇了最新一轮攻击。 

利比亚洪灾死伤惨重 上万人失踪

利比亚洪灾死伤惨重 上万人失踪 12.09.2023

周二的一场特大暴风雨过后，利比亚发生洪灾。堤坝崩溃、建筑物被毁，东部城市德尔纳至少有四分之一面积被淹，上千人死亡，上万人失踪。
超强暴雨来势汹汹 香港血库告急

超强暴雨来势汹汹 香港血库告急 09.09.2023

受极端天气影响，香港红十会表示，血库存量已经降到极低水平，仅余4日存量，该机构呼吁民众积极献血。与此同时，暴雨天气也在深圳等地造成破坏。
香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 08.09.2023

受台风海葵的影响，香港9月7日夜间降暴雨，雨量创下有记录以来的最高。多地街道、地铁站、地下车库和商场被淹。周五（9月8日）警方称已有两人遇难。
西安突发山洪泥石流 至少21人遇难

西安突发山洪泥石流 至少21人遇难 14.08.2023

中国西安当地应急部门表示，8月11日的突发山洪泥石流灾害已经造成21人遇难，还有6人失联。中国今夏暴雨成灾，洪水泛滥，灾难频发。
特大洪灾可以预防吗？

特大洪灾可以预防吗？ 13.08.2023

今年夏天，创纪录的降雨和洪水在全球范围内造成了毁灭性的破坏。目前，斯洛文尼亚和中国是受灾最严重的国家。随着气候危机的加剧，我们该如何适应和预防洪灾？
洪水过后 农业灾情如何？

洪水过后 农业灾情如何？ 13.08.2023

中国北方的洪水给农田带来多大损失，目前尚不清楚。行业人士初步估计，玉米损失约占全国的2%。东北灾区大米可能减产3-5%。

中国洪灾过后 清淤工作进行中 08.08.2023

台风杜苏芮在侵袭中国华北、东北地区，引发严重洪灾。救援及清淤工作仍在持续，灾民正陆续返家清理家园。

洪灾过后

洪灾过后 08.08.2023

道路被毁、山体滑坡和河流泛滥：恶劣天气在斯洛文尼亚、克罗地亚和奥地利引发严重洪水，造成巨大破坏。 现在，清理工作才刚刚开始。
中國北方水患肆虐 7月災損超過上半年總和

中國北方水患肆虐 7月災損超過上半年總和 07.08.2023

杜蘇芮颱風在中國華北、東北地區造成嚴重洪災，吉林省舒蘭市週末通報有14人死亡，其中1人是該市副市長；水災亦導致中國7月災害損失大增。中國輿論直指，不見中國國家習近平親自勘災；而烏克蘭總統澤連斯基透過社群媒體向中國水災表示慰問，引發網民熱議。
河北大水未退 “护城河说”遭网民痛批

河北大水未退 “护城河说”遭网民痛批 04.08.2023

华北暴雨过后，重灾区之一河北省的一些地方仍然侵泡在洪水中。该省省委书记在视察中称河北要在抗洪中当好北京的“护城河”，在网络上引发众怒。
泄洪保雄安? 涿州变汪洋

泄洪保雄安? 涿州变汪洋 03.08.2023

台风杜苏芮导致京津冀一带近日出现强降雨，北京部分郊区受灾。7月31日以来，河北涿州突然成为最新重灾区，大部分市区和多个下属乡镇被洪水淹没，灾情远比北京严重。网上传言称，这是为保习近平力推的雄安新区才泄洪至涿州。
中國世紀豪雨 河北涿州重災等待救援

中國世紀豪雨 河北涿州重災等待救援 03.08.2023

過去幾天，北京降下140年以來最大降雨量；河北則已有122萬人緊急疏散，其中涿州因匯聚多條河，成為最新重災區，當地災情與救援情況引發輿論高度關注。
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