洪水过后 农业灾情如何？

（德国之声中文网）位于新加坡的一位粮食贸易商向路透社表示，等到洪水退去，农田受损的情况将会明了。两周前，台风杜苏芮来袭，如今热带风暴卡奴也可能再次带来损失。

两位在新加坡的贸易商向路透社表示，初步估计显示，中国受损的玉米约为400万-500万立方吨，相当于全国产量的约2%。其中绝产和减产的比例尚无法确认。

中国农业部周五表示，由于台风杜苏芮引发的洪水，东北一些地势较低的玉米种植区受到影响，但2023-2024年玉米产量预计不变，仍为2.8234亿吨。

北京东方艾格农业咨询有限公司的高级分析师马文峰表示，洪水也会影响东北的稻米产量，灾区大米可能减产3-5%。

惠誉评级周五表示，中国粮食产区的暴雨可能会给全球大米价格带来上行压力。自从印度宣布禁止出口非巴斯马蒂白米以来，大米价格已经攀升超过20%。

据美国农业部信息，2023-2024年度，中国的玉米进口预计达到创纪录的新高，达到2300万吨。去年这一数字还为1800万吨。这可能会缓解洪水给该国玉米供应带来的影响。

分析人士称，中国国内充足的大米库存意味着，预计中国无须从国际市场购买更大量的大米。

上海俊驰引智分析师Rosa Wang表示，中国东北的大米减产不大可能会导致中国增加进口量，因中国基本上达到自给自足。

中国洪灾过后 清淤工作进行中

中国农业部8月10日召开农业救灾会议，称近期华北、黄淮和东北地区极端强降雨引发洪涝灾害，给农业生产造成较大影响，特别是蓄泄洪区和行洪区等区域受灾较重，近日东北部分地区还可能遭遇台风等极端天气，防灾减灾形势严峻。8月8日，中国农业部下发7.32亿元用于农业防灾救灾。8月2日，农业部已经下发4.32亿元救灾款。

原已受灾的河北省则于8月11日启动暴雨三级应急响应，以应对11-12日再次出现暴雨。

（综合报道）

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