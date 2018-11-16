洪森访华 收获巨额礼单

（德国之声中文网）柬埔寨首相洪森周二表示，中国已承诺今后三年向柬埔寨提供价值40亿元（5.88亿美元）的援助。此举显示，柬埔寨尽管面临来自欧盟经济制裁的威胁，但同北京的关系却变得更为紧密。

洪森目前正在对中国进行为期三天的访问，在同中国国家主席习近平会晤时，洪森希望中国能够为关系到柬埔寨国计民生的纺织工业提供更多的援助和投资。中国是柬埔寨最重要的盟友。洪森在其官方脸书帐号上发表声明称，习近平承诺在2019年至2021年期间为柬埔寨提供更多援助。中方领导人还承诺进口40万吨柬埔寨大米，并在2023年时将双方贸易提升至100亿美元，并鼓励更多中国人前往柬埔寨投资。洪森在声明中还表示："中国国家主席强调，同其他国家相比，中国同柬埔寨的关系非常特殊。"

中国外交部也在一份声明中称，习近平同洪森在会晤中强调，中国希望在政治、经济和安全领域加强同柬埔寨的合作，并提升中柬两国在联合国以及东盟内部的合作。习近平还强调，双边要加快"一带一路"倡议同柬埔寨发展战略对接。不过，中国的官方声明中并没有提及向柬埔寨提供财政援助的事项。

在习近平发起的"一带一路"倡议框架内，中国已经向柬埔寨提供了数十亿美元的援助和贷款。"一带一路"是中国政府倡议和主导的一项宏大计划，通过海路和陆路连接的这一经济带将包括东南亚、中亚、中东、欧洲和非洲的广大区域。

一些西方国家政府指责"一带一路"倡议将使有些国家陷入债务陷阱，但中国则对相关指控予以驳斥。

洪森：中国高度尊重我 而你们对我实施制裁

在去年七月举行的选举中，洪森领导的柬埔寨人民党赢得了议会中的全部席位。此前，柬埔寨最高法庭应政府要求，于2017年解散该国最大反对党柬埔寨救国党。

欧盟批评这次选举不公平，并对柬埔寨发出全面制裁的威胁，以抗议柬埔寨对反对政党、媒体以及公民社会的打压。上周欧盟宣布提升柬埔寨大米的进口关税，以保护欧盟农产品。

在柬埔寨实施独裁统治的洪森，一直以来都得到中国的全力支持。而中国提供财政支持时，也不会要求柬埔寨做出保护人权和民主的承诺。《纽约时报》报道称，去年年初，洪森在一座中方投资的桥梁工程开工仪式上发表演说称："中国领导人高度尊重我，平等对待我，我想问问那些指责我过于亲近中国的人，除了诅咒我、惩罚我、威胁要对我实施制裁，你们还给过我什么？"

红色高棉统治结束后，为了促成柬埔寨的民主转型，西方曾向柬埔寨提供大量援助。但西方的努力显然未能奏效。美国情报部门去年年初发布的《全球威胁评估》中称: "由于疏远了西方伙伴，洪森将依靠北京的政治和财力支持，从而将柬埔寨与中国的关系拉得更近。"

洪森现年66岁，统治柬埔寨已经超过30年。洪森奉行亲北京政策，从中国获得柬埔寨经济发展的大量贷款。2018年7月举行的上一次大选中，洪森领导的人民党赢得议会的全部席位，得以继续执政5年。柬埔寨这次大选遭到国际社会广泛批评。