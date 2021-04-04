洪堡论坛：确认殖民主义遗产？  

（德国之声中文网）尚未开幕，位于柏林的洪堡论坛便已挨批。除激增至超过 6.8 亿欧元的建筑经费外，这个博物馆群还处在了当前围绕殖民时代展品争论的中心。

随着两个新展区开展，策展人团队如何以恰当方式融入相关敏感话题的努力再度进入人们关注焦点。现在，人们可在这两个新馆欣赏到2万多件此前收藏在民族学博物馆和亚洲艺术博物馆内的非、亚文物。

联邦总统特施泰因迈尔周三 （2021 年 9 月 22 日）在洪堡论坛这两个展馆开幕式上发表讲话。他指出，“事实是：谈到殖民时代，我们这些通常有历史意识的德国人便表现出太多差距。在我们的记忆和自我认知中存在盲点。” 这位社民党籍政治家表示，“德国人在殖民时代所犯的不公正行为同我们的整个社会有关”。涉及当前的种族主义以致暴力行为，施泰因迈尔总统强调，来自世界各地的人们是“我们国家认同的一部分”。

归还问题成焦点

普鲁士文化遗产基金会主席帕岑格尔 (Hermann Parzinger) 在本周一的新闻发布会上已表示，处理某些展品的艰难历史不应被视为一种负担，而应被理解为“开展新的跨文化对话的真正机会”。

帕岑格尔宣布，博物馆“原则上愿意归还展品”。他以名声不佳的数件贝宁青铜器作为例子强调，相关展品将在明年短暂公展后归还给今天的尼日利亚。

新议程 新团队

为推动相关进程，洪堡论坛专门设置了永久职位。跨文化合作专员肖尔茨（Andrea Scholz） 这样描述她的任务：“即使房子本身必须改建，也要把门开得再大些。”

她的团队于 2019 年 11 月成立，其中包括霍华德（ Christine Howald ）为首的４名来源研究专家。霍华德对德国之声表示，“有德国殖民主义背景的财产”是优先研究项目，然后， “当然是文化敏感物品和人类遗骸。”

殖民主义语言美化

所有这些措施能说服洪堡论坛的批评者吗？德国历史学家阿利（Götz Aly） 、加纳策展人（阿依姆） Nana Oforiatta Ayim 和法国艺术史学家萨沃伊 （Bénédicte Savoy ）最近在题为“非殖民化世界：掠夺 - 战利品 - 艺术”的柏林国际文学节小组讨论中谈到了该问题。

2017 年，萨沃伊于宣布辞去洪堡论坛顾问委员会职务，以抗议其处理殖民历史的方式。她警告说，因公众压力，洪堡论坛被迫表现出某种透明度，但那是“虚假的”， “透明必须诚实”。作为例子，她指出，展览中简短的说明板上使用委婉词汇，用19世纪的语言将暴力殖民主义者描述为收藏家，“这非常危险，几乎比没有还更恶劣。 ”

记录完整 - 但无人对之感兴趣

民族学博物馆中最令人印象深刻的展品之一是一艘超过 15 米长的帆船，于 1904 年从卢夫岛（Luf，今天的巴布亚新几内亚的一部分）运往柏林。历史学家阿利调查了这条船是如何进入柏林博物馆的。在他的著作《这条漂亮的船》（Das Prachtboot）中，他描述了这条小船被装运到德国前 20 年德军在岛上的大屠杀史实。

在柏林文学节上接受德国之声采访时，阿利强调，尤其是与他早期关于其文件大都已毁的纳粹时代的作品相比，找到有关德国对这个岛的影响的信息“很容易，……有准确记录，文件都在。只不过，再无人对其感兴趣。”

有争议展品：该艘帆船于 1904 年从现在的巴布亚新几内亚运往柏林

阿利的研究专著今年5 月发表 ，给洪堡论坛的批评者提供了支持。因未重视与该船相关的暴力殖民历史，该博物馆一再受到谴责。

归还范围

在博物馆所称的“持续过程”中，未来也将有继续改进的空间。来源研究专家霍华德表示，“社会上，观念已经转变，我们对此绝对清楚。” 她确信，策展的使命将不再是永久保有藏品。她说，“我们非常开放”， 洪堡论坛愿意归还藏品， “采取了很多步骤”，——不仅涉及那些在不公正的情况下所得之物，而且也包括那些对社会具重大文化意义的藏品。

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