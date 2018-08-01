津巴布韦选情难分难解 两大阵营皆乐观

(德国之声中文网) 津巴布韦周一(7/30)举行总统大选，全国超过550万名选民决定下任领导谁属，这次投票率高达75%。

选举委员会指，接近11,000个票站已完成点票，正在核对当中，预计当地时间周二(7/31)下午公布首阶段结果。当局最迟会在本周五公布最终结果。

选委会主席齐冈芭(Priscilla Chigumba) 形容国内「气氛维持和平」，至今没有接到任何有关周一选举的投诉。

对于反对阵营一再指控，这次选举的投票过程有缺失。她说，有信心不会出现作弊和操纵的情况﹕「我们不会偷窃人民的选择，也不会推翻他们的意愿。」

两候选人同表乐观

两名热门候选人分别是﹕75岁的现任总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa），来自非洲民主联盟-爱国阵线（Zanu-PF）；以及代表反对党民主变革运动（MDC）的查米萨（Nelson Chamisa），现年只有40岁。

投票后翌日(7/31)，姆南加古瓦在推特上表示，执政党取得「极度正面」的信息。他本人也对于高投票率感到欣喜。

而来自反对党、力争成为历来最年轻领导人的查米萨也似乎颇为乐观。他称超过一万个票站的点票结果显示，反对党表现极好，更声称「取得胜利」。他在推特上表示﹕「我们已经预备好筹建新政府。」

选前民调双方都咬得很紧，姆南加古瓦被视为在选战中领先的一位。多个民间监察组织正在校对10,985个票站的得票，当中一名成员透露，目前判断谁胜谁负仍然太早，两个阵营势均力敌。

如果没有任何候选人在这次大选中取得过半得票，辛巴威将于9月8日举行第二轮选举。

选委会指这次选举反应很热烈，很多票站出现人龙﹕「我们认为高投率反映选民教育和宣传工作做得好。」

胜负难料

津巴布韦曾经被前总统穆加贝统治长达37年，他2017年11日被军事政权推翻，由党友姆南加古瓦接任总统。

但这次选举，穆加贝却表明不会投票给他创立的非民盟-爱国阵线，暗示会支持反对党民主变革运动。

反对党总统候选人查米萨是律师和牧师，深受年轻人和失业选民支持。在他们的据点--首都哈拉雷，票站外的点票结果显示，反对党大胜对手。但外界普遍预料，执政党能在农村地区收復失地。

选举和平 投票率高

与穆加贝执政时期的选举相比，这次选举大致和平，没有出现执政党向反对党施暴的情况，津巴布韦2008年大选时曾经有数以十人被杀。

而对于津巴布韦来说，如果想脱离制裁、保障投资以解决长期资金短缺的问题，一个具公信力的选举至关重要。

津巴布韦曾几何时是非洲经济最繁荣的国家，无论何方胜出，下任总统的主要任务都是带领津巴布韦重回正轨，摆脱穆加贝37年治下的贪污状况、管理不善和外交孤立困境。

李芊 (路透社、法新社)