 津巴布韦总统成功连任 反对党质疑结果 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2018

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时政风云

津巴布韦总统成功连任 反对党质疑结果

津巴布韦虽然在票数上胜过挑战者，理应获得正当性，但军队出动镇压抗议民众，造成6人死亡，饱受国内外批评。

Simbabwe Wahl | Emmerson Mnangagwa, Präsident (picture-alliance/Photoshot/S. Jusa)

现任总统姆那加古瓦

(德国之声中文网) 津巴布韦充满争议的选举终于在周四公布官方开票结果，由现任总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）赢得选举星期一的大选。这位75岁的现任领导人获得246万票(50.8%)，而他40岁的挑战者查米萨（Nelson Chamisa）得到215万票(44.3%)，两者票数接近。

姆南加古瓦得知后说，「这是一个新的开始。让我们牵起手来，在和平、团结与爱之下，一同为津巴布韦创造新的未来!」

Simbabwe Wahl | Sieg für Emmerson Mnangagwa, Präsident | feiernde Anhänger (Getty Images/D. Kitwood)

姆南加古瓦支持者听闻总统连任，在国际传统中心欢呼

查米萨阵营表示会在法庭上质疑开票结果。

他们的办公室在选后遭到警方搜索。警方声称要寻找未经许可的枪支、手榴弹等武器，最后逮捕了16人，并封锁了他们的办公室。

Simbabwe Wahl | Nelson Chamisa, Opposition - MDC (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

查米萨的办公室选后遭到警方搜索，他召开记者会声称被拿走电脑，警方则说已经逮补18人

「露出真面目」

查米萨的支持者认为官方开票有作假之嫌，周三开始就在街上抗议

为了维护秩序，现任总统下令军队进入首都哈拉雷。但是面对手无寸铁的平民，军队出动装甲车、机关枪、防毒面罩的阵仗，形成强烈对比。

联合国与欧盟相继呼吁政府「自制」，仍然阻止不了军人使用自动化武器对民众开枪。6人死亡。

Simbabwe Wahl | Polizei in Harare nach Ausschreitungen (Reuters/M. Hutchings)

周三爆发抗议活动，军队出动镇压

「他们现在露出真面目了。我们11月的时候，还以为他们是我们的救星。他们骗了我们。」一名卖报纸的小贩这么说。

当时，成千上万的民众在哈拉雷街上拥抱军人、与他们自拍，感谢他们把独裁者穆加比拉下台，结束了几十年的高压统治。

这次暴力冲突使外界怀疑，8个月前发动政变、拉下穆加比的军阀现在仍然是实质的掌权者。其中一个重要人物，便是昔日的国防总司令、现今的副总统奇文加 (Constantino Chiwenga)。

这是津巴布韦在2017年11月穆加贝垮台后，进行的首次选举。穆加贝对这个国家进行了37年的铁腕统治。这场选举旨在确立新政权，结束津巴布韦的国际孤立，引进外资，进而复苏国家崩溃的经济。

罗法/夏立民 (路透社)

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