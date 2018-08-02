津巴布韦大选变调 政府出兵镇压

(德国之声中文网) 津巴布韦首都哈拉雷爆发抗议运动，民众与军警爆发冲突，至少三人身亡。执政者誓言镇压反对声浪。

周一的大选原本象征着独裁垮台之后的历史新页，要把过去血腥与混乱的历史作个了结，但是原本平静的情绪在官方公布了国会的选举结果之后，迅速转化为愤怒。

官方公布的国会选举结果是执政党压倒性获胜，反对党的支持者见状，感觉受骗。

他们预期，迟迟不公布的大选结果如果出炉，也会是现任总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）继续掌权。

反对党的总统候选人查米萨（Nelson Chamisa）周二自行在推特上宣称胜选。

「你这次选举所投的票已经帶來了改变！这是我们一起赢来的。没有任何选举操作可以改变你的意志。 」

反对党的政治人物也指责当局拖延公布时间。

抗议群众燃烧杂物表达愤怒

周三傍晚，警方宣布禁止民众公开集会游行。部队被要求在街上駐守。

民众上街抗议，要求官方公布大选结果。

他们占据街道，燃烧轮胎，唱着反抗执政党的曲调。

警方出动水车与催泪瓦斯驱离民众。

随后，警方联络军队，表示他们无法应付情况。接着，军人们子弹上膛。

在现场的一位记者目击维安部队派遣装甲车与直升机进入首都哈拉雷，另一位法新社记者则目睹军方朝民众开枪。

军人殴打一名抗议选举不公的异议人士

内政部长认为抗议民众利用国际媒体关注大选的时机「哗众取宠」、「制造混乱」。

现任总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）在选前受访表示，他致力于让津巴布韦成为一个人们「在和平框架下可以自由表达意见」的国家。他呼吁全国在历史性的投票过程中保持和平。

冲突爆发之后，他发表声明，指责反对党是造成混乱的罪魁祸首。

「我们认为反对党民主变革运动(MDC)以及他们的支持者需要为此次危及国家和平的动乱负责。」他并补充，政府会「倾全力」确保选举和平进行。

民主变革运动 (MDC)的库洛斯(Eddie Cross)告诉德国之声，他认为出动军队镇压抗议民众是「过度反应」:「警方就像是无头马车。」他指涉国家的执法机关缺乏领导者，「年轻人不太可能坐以待毙。」

这是津巴布韦在2017年穆加贝垮台后，进行的首次选举。穆加贝对这个国家进行了37年的铁腕统治。这场选举原本可能结束津巴布韦遭到国际孤立的情况，引进外资，进而复苏国家崩溃的经济。

照理来说，官方有五天的时间可以公布结果。他们宣称在周四的某个时间点会告诉大众什么时候要公布结果。

欧盟的津巴布韦选举监督小组告诉《德国之声》，大选有很多细节问题让执政党比较有利，例如财务上、传播媒体，还有乡间地区的恐吓。但是她也说，比起2008与2013年的大选，整体上已经进步许多。

罗法/李芊(法新社、美联社、路透社)