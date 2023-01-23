洛杉磯「新唐人街」槍擊至少10死 兇手自盡

（德國之聲中文網）美國CNN週一（1月23日）報導，一名被認為與蒙特利公園（Monterey Park）槍擊事件有關的男子，被困在加利福尼亞州托倫斯的一輛白色麵包車內，現已死亡。

美國加州洛杉磯地區亞裔居民聚集的蒙特利公園市1月21日爆發槍擊案，至少造成10人死亡和另外10多人受傷。

洛杉磯縣警長說，調查人員正試圖確定這名男子是否就是在蒙特利公園殺死10人的同一個人。特警人員在麵包車現場進行了長達數小時的對峙。

執法部門消息人士告訴CNN，當局命令該乘客離開貨車時，他們聽到了聲音，並認為司機可能開槍自殺了。路透社等媒体在周一晚些时候报道，这位72岁的枪手饮弹自尽。

加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

農曆新年蒙陰影

法新社報導，蒙特利公園市擁有6萬人口，被當地華人簡稱為「蒙市」，大紅燈籠和慶祝農曆新年的中文標語仍然在道路上飄揚。但在槍擊發生的舞廳周圍，黃色的警用膠帶和全副武裝的警察，取代了任何慶祝活動的跡象。當地居民在驚恐中開始了兔年。

廖女士（Wynn Liaw）是一名57歲的退休獸醫，過去4年一直住在蒙市，她說「這種事情不會發生在這裡」 。

當警察的直升機在頭頂呼嘯而過時，她告訴法新社，「這是一個非常安全的社區，我可以在晚上獨自行走，而且我不必擔心槍支暴力」。

但當局說，在1月21日晚上，一名持槍歹徒進入舞廳，殺死了5男5女，並炸傷至少10人。

救護人員在現場搶救受傷者

蒙特利公園市位於洛杉磯市中心以東幾英里處，被認為是洛杉磯的「新唐人街」，這裡的居民用中文閱讀報紙，大多數商業招牌都是中文，法新社接觸到的大多數居民也都不會說英語。

「這個地區是洛杉磯縣最安全的街區之一」，這個龐大的南加州大都市的當地檢察官麥金尼（John McKinney）說。

出生於馬來西亞的保安關先生（David Kwan）對槍擊事件感到震驚。「我經常遇到暴力，但在洛杉磯的其他地區」，關先生說，「這是我第一次在自己的社區遇到暴力」。

農曆新年活動叫停

美聯社報導，當局正在對整個洛杉磯地區進行緊急搜查。當局還表示，他們已經知道嫌疑人的姓名，但拒絕公佈，因為這可能會使他們逮捕他的問題複雜化。但當局確實發布了一張照片，照片顯示一名亞洲男子戴著眼鏡和一頂冬帽。該照片是一次未遂射擊中拍攝的。

警長拒絕透露在現場發現的是什麼類型的槍支。他說調查人員認為，嫌犯在蒙市使用的不是突擊步槍。

警察在現場附近巡邏

路透社報導，大規模槍擊事件發生後，蒙市原定於22日舉行的中國農曆新年慶祝活動被取消。蒙市在其官方推特頁面上表示，將在市區舉行為期兩天的開放街道活動。

這則發布在1月19日的公告中表示：「這一直是一場激動人心且令人難忘的活動，成千上萬的客人和數百家供應商加入我們的行列，享受有趣的活動、購物和娛樂以及美味的食物」。





美國總統拜登（Joe Biden）和司法部長加蘭（Merrick Garland），都已聽取了有關情況的簡報。

是仇恨犯罪嗎？

法新社報導，起初，許多人擔心這是仇恨犯罪。但是，警長早上證實了嫌犯的亞洲血統，這讓人們對這種解釋產生了懷疑。

卡車司機劉先生（Jerry Liu）認為，「我覺得這是一個獨立事件」，但幸好，「他以那個舞廳為目標是有原因的，否則他可能會在當天早些時候去集市，並殺死更多人」，劉先生說。

「問題是，我們這個國家（美國）有這麼多槍」，洛杉磯中華總商會會長莊佩源說，「（有些人）很容易拿起槍做一些愚蠢的事情」。

（法新社、路透社、美聯社、CNN）

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