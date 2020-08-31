 洛杉矶时报女记者内蒙古采访遭拘留 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2020

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时政风云

洛杉矶时报女记者内蒙古采访遭拘留

中国内蒙古自治区官方近日出台新政加强汉语授课，引发争议。《洛杉矶时报》一名记者在内蒙古采访时被警方拘留，之后被迫离开当地。

China Innere Mongolei Hohhot (FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

内蒙古呼和浩特资料图片

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当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。

内蒙古自治区民族语言授课学校将加强汉语教学，甚至用汉语授课的消息在当地引发舆论波澜和抗议。许多蒙古族学者以及老师和家长担心，新措施是政府强行加速同化进程的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。

（德国之声中文网）美国媒体《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）表示，该报一名在内蒙古采访的记者被拘留，之后遭到驱逐。报道称，一名警官用双手掐住她的喉咙，并将她推入牢房，关押了四个多小时，之后被迫离开内蒙古。

据信，这名女记者在呼和浩特的一所学校里遭到便衣包围，并被押上警车送到警察局，不允许给美国大使馆打电话。 

《洛杉矶时报》报道，最后三名政府官员和一名警察将她带到火车站，等在站台的火车窗口下，直到火车开走。

美联社报道，《洛杉矶时报》并没有透露涉事记者的身份，不过该报北京分社社长苏奕安(Alice Su)证实自己就是事主。但并没有透露进一步详情。呼和浩特市宣传部门没有立即回复美联社的置评请求。

Bildergalerie Ordos (DW/Bölinger)

当局在内蒙古强化汉语教学后，引起了不少当地民众不满，反对者担心新政会危及蒙古语的生存

内蒙古自治区人口大约有2500万，大约79%是汉族，17%是蒙古族。本周新学期开始前夕，中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编教材，用汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古语学校中小学学生的语文课将改用普通话教学。明年，政治与道德课程也将转为普通话教学，2022年开始历史课也将用普通话教学。许多蒙古族人担心随着时间的推移，新规会让他们的母语渐渐消失。反对新教育政策的居民举行了抗议。法新社看到的视频片段显示，数百名家长在某间学校门外抗议，还有学生高喊捍卫蒙古语的口号。

总部位于纽约的倡议团体南蒙古人权信息中心（Southern Mongolian Human Rights Information Center）主任恩和巴图（Enghebatu Togochog）表示，该机构认为，教育新政是北京在蒙古地区广泛推动汉化的一部分。他还补充说，一些家长让在校的孩子回家是一种反抗。

文木 / 苗子 （美联社，法新社等）

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