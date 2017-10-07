洛杉矶拆除哥伦布雕像

(德国之声中文网) 经过当地原住民族好几年的抗争，哥伦布在洛杉矶的雕像终于拆除。 大西洋两边对这个历史人物的冲突评价，又再度浮上台面。

过去以为光彩的故事，随着时间冲刷，很可能会逐渐浮出黑暗面。 「哥伦布发现新大陆」就是这样的一个案例。 他对历史的贡献，在西班牙语及英语的地区，从不同的人角度看出去，各有不同的涵义。

11月11日，洛杉矶市议会在众人的欢呼声中，拆除了哥伦布在公园的雕像。 官员表示，哥伦布与屠杀与奴役有关，不值得为他设立雕像。

玻利维亚的总统莫莱拉斯(Evo Morales)随后在推特上恭喜洛杉矶，表示哥伦布发现新大陆导致后续的种族屠杀与天然资源浩劫。

然而在大西洋的另一端，西班牙对洛杉矶的这个决定十分不悦。 哥伦布在他们的国家拥有民族英雄的地位。 西班牙日报El Pais在头版撰文指出，洛杉矶的名称具有西班牙的历史背景，而该城市事实上在1781年由西班牙自治区安达卢西亚的一个西班牙人所建立，与275年前就已经过世的哥伦布并无干系。 该报也引述了几位学者，为拓荒者较为温和的一面作证。 在西班牙的10月12日的国庆节那天，美洲各地举行着庆祝哥伦布发现新大陆的活动。 那天，辅助主教阿奎洛(Luis Javier Arguello)强调，哥伦布的航程「开放各个不同的文化携手合作」，并未为大屠杀铺路。 他说，当时资助哥伦布出海的西班牙女王伊莎贝拉一世，之所以会资助哥伦布，全是出于荣誉性的动机。

拉丁美洲的民众想必不会同意阿奎洛的看法。 事实上，西班牙国内也未必每个人都认同他。 然而他会如此发言并不令人意外，毕竟西班牙的牧师们尝试说服梵蒂冈为伊莎贝拉一世举行封圣仪式已经六十年。 如果哥伦布的冒险之旅与大屠杀扯上关系，对伊莎贝拉女王势必不利。

「建立雕像、设立国庆节，是对历史事实定下一个主流的诠释。 」比勒弗尔德大学的历史学教授这么说。 她举例，科尔特斯（Hernan Cortes）进入美洲之后，加速了阿兹特克帝国的毁灭。 但是，他也因此为墨西哥的诞生埋下伏笔。 现在居住在墨西哥当地的人们对他还未产生一致的评价。 但是科尔特斯在他西班牙的出生地被当作英雄看待，还立一个雕像，科尔特斯胜利地把阿兹特克人踩在脚下。 2010年，激进份子把红色油漆泼在雕像上，象征着科尔特斯所必须为之负责的血债。

历史学家罗兰(Eleonora Rohland)则说，他十分欣赏对于国家英雄的各种激辩，因为这让社会上不同的族群能够表达他们政治上、社会上、文化上、经济上的悲愤。 「如果有人说，『等等，那是你看到的版本，不是我们的』，我们不应该感到惊讶。 」