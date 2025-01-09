洛杉矶山火已造成5人死亡

（德国之声中文网）据路透社报道，截至周三（1月8日），洛杉矶周边的野火已经蔓延到好莱坞山。加州的火灾已经造成至少5人死亡，上千所房屋被毁，消防资源紧张，水源供应已达到极限。

干燥的飓风阻碍了灭火工作并造成火势迅速蔓延。当地超过10万人被命令撤离，自周二开始以来，大火已经烧毁了数千公顷的土地。

大量房屋被烧毁 图像来源: Josh Edelson/AFP

洛杉矶市消​​防局长克里斯汀·克劳利（Kristin Crowley）在新闻发布会上表示，周三晚上，好莱坞山又发生了一场火灾，大量居民被迫撤离，洛杉矶山火数量至少增加到六起。

加州政府官员称，其中4起火灾已经完全失控，包括洛杉矶东部和西部两处大火，周三夜幕降临时火势还在继续蔓延。

洛杉矶消防局向好莱坞大道以南、穆赫兰道以北、101号高速公路以东和劳雷尔峡谷大道以西的地区发布了疏散命令——这些地区都是娱乐业的标志性地点。

举办奥斯卡颁奖典礼的杜比剧院也位于当地。组织方表示，原定下周的奥斯卡提名公告已因火灾推迟了两天。

根据PowerOutage.us的数据，洛杉矶有近30万户家庭和企业断电，低于周三早些时候的近100万户。洛杉矶当地的学校至少到周四都停课。

南加州已经几个月没有出现过明显降雨。这给扑救山火带来更多困难。 图像来源: Mario Tama/Getty Images

南加州已经几个月没有出现过明显降雨。这给扑救山火带来更多困难。

同时，强劲的圣塔安娜季节性强风将干燥的沙漠空气从东部吹向沿海山脉，在吹过山巅、穿过峡谷的同时，也助长了野火的蔓延。

与近年来肆虐加州的其他火灾相比，今次的火灾规模较小：仅约为120平方公里。 与以往的山火不同，此次的火灾主要发生在居民区，破坏力非常大。

美国总统拜登宣布这场火灾是一场重大灾难，他与加州州长纽森一起听取了消防工作的简报。拜登星期三因为加州野火而宣布进入联邦紧急状态。这项宣布将施放资金和资源来扑灭大火。

白宫方面表示，拜登取消了原定访问意大利的计划，以便集中精力指导联邦政府对火灾的应对。

拜登取消访问意大利的行程。 图像来源: Kevin Lamarque/REUTERS

美国候任总统特朗普将洛杉矶毁灭性的森林大火归咎于加州州长纽森。 他在社交平台“Truth Social”上写道：“最终的代价将会付出。我将要求这位无能的州长让美丽、干净的淡水流入加州。”

多年来，加州的水资源政策一直备受争议。州长纽森主张制定法规来保护环境并限制特定地区的水资源周转。批评这一政策的观点认为，这位民主党州长危害农场和消防安全。专家强调，洛杉矶等地山火的强度主要取决于气候变化引发的干旱、强风和森林管理等因素。

洛杉矶野火延烧进入紧急状态 高级住宅区陷火海 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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