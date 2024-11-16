泽连斯基: 特朗普上任后，俄乌战争将更快结束

乌克兰总统泽连斯基表示，在特朗普赢得美国总统大选后，两人在电话中进行了“建设性的交流”，并表示相信对方上任后，俄乌战争将会“更快结束”。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基表示，美国候任总统特朗普上任后，俄乌战争将会“更快结束”。

泽连斯基周五（11月15日）对乌克兰广播公司Suspilne说：“可以肯定的是，依照白宫新团队的政策，战争将会更快结束。这是他们对美国公民的承诺。”

“战争将会结束，但我们不知道确切日期。” 泽连斯基还强调，“公平的和平”对乌克兰而言至关重要。

泽连斯基表示，在特朗普赢得美国总统大选后，两人在电话中进行了“建设性的交流”，“我没有听到任何违背我们立场的内容”。

特朗普在竞选期间批评了拜登政府自2022年2月俄乌战争爆发以来向乌克兰提供数百亿美元援助。他承诺将在上任后“在24小时内”解决冲突，但没有解释过具体办法。

特朗普周五在佛罗里达州海湖庄园表示：“我们将非常努力解决俄罗斯和乌克兰问题。这一切必须停止。”

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在乌克兰军队在前线挣扎之际，乌克兰担心美国将减少对该国的支持，或迫使其向俄罗斯做出让步，放弃已被俄罗斯占领的乌克兰领土。

泽连斯基在周六接受电台访问时表示，乌克兰必须竭尽全力，通过外交手段确保明年结束与俄罗斯的战争。他承认目前乌克兰东部战场的形势困难，俄罗斯正在取得进展。他表示，俄罗斯总统普京对同意和平协议不感兴趣。

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（法新社、路透社）

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