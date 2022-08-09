泽连斯基: 战争始于克里米亚 也必须在克里米亚结束

（德国之声中文网）俄罗斯占领下的克里米亚半岛发生大爆炸之后，目前爆炸原因仍不清楚。有消息称，爆炸可能是违反消防条例或破坏行动引起的。观察家指出，离爆炸地点最近的乌克兰驻军也有两百公里，而目前乌军尚不具备攻击两百公里目标的能力。

而《纽约时报》此前报道称，爆炸是乌军发起的袭击行动引发的。该报援引乌军一名高级军官的话报道称，乌军在袭击行动中使用了自主研发的一款武器。

乌克兰方面则否认同袭击行动有任何关联。乌克兰总统顾问Mychajlo Podoljak 在回应俄罗斯独立电视台"雨"（Doschd ）的相关问询时表示："这当然同乌克兰没有关联。我们能和这件事有什么关系呢？"不过，他暗示，爆炸事件可能同游击队有关。

莫斯科和克里米亚当局都证实，周二，克里米亚一个空军基地的弹药库发生爆炸。社交媒体上的一些视频展示了黑烟滚滚的爆炸画面。据称这些视频是在海滨度假圣地叶夫帕托里亚 （Nowofjodorowka）附近拍摄的。 俄罗斯通讯社援引克里米亚总督阿克谢诺夫（ Sergej Aksjonow）的话报道称，爆炸事件造成一人死亡。

泽连斯基：战争在克里米亚开始，也应在克里米亚结束

乌克兰总统泽连斯基再度向民众承诺，将会夺回被俄军占领的克里米亚。他说："克里米亚是乌克兰的，我们绝不会放弃克里米亚。"他表示，2014年，俄罗斯对克里米亚的吞并行为使该地区陷入了危险的境地。

泽连斯基说："只要对克里米亚的占领不结束，黑海地区就无法实现和平与安全。俄罗斯针对乌克兰、针对整个自由欧洲的战争是从克里米亚开始的，也将通过解放克里米亚而宣告结束。"

国际原子能机构：扎波罗热核电站暂无危险

乌克兰扎波罗热核电站遭受两次炮击后，国际原子能机构（(IAEA)表示，当地当前并不存在核安全方面的直接威胁。原子能机构主席格罗西（ Rafael Grossi）在维也纳宣布，乌克兰当局已经通报原子能机构，核电站虽然在炮击行动中受损，但核辐射指标仍在正常范围内。

扎波罗热核电站周末受到两次炮击。俄乌双方相互指责对方应对炮击事件负责。目前尚无法对事件展开独立调查。

联合国安理会讨论炮击核电站事件

应俄罗斯方面提出的要求，联合国安理会将于周四就扎波罗热核电站遭到炮击一事展开讨论。届时，国际原子能机构主席格罗西将通报这家核电站目前的状况。

拜登对"北约盟友关系信心十足"

美国总统拜登正式签署了参议院批准芬兰和瑞典加入北约的决议。在签字仪式上，拜登表示，芬兰和瑞典两国将成为强大和有力的北约新伙伴，将承担起北约共同防御的"神圣使命"。

美国总统拜登签字批准芬兰瑞典加入北约

上周，美国参议院以压倒多数通过了批准芬兰和瑞典加入北约的决议。俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰和瑞典放弃了传统的中立立场，提出加入北约的申请。上述两国的加盟申请，必须在北约30个成员国的议会获得批准。

（德新社，法新社，美联社）

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