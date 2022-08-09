 泽连斯基: 战争始于克里米亚 也必须在克里米亚结束 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2022

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时政风云

泽连斯基: 战争始于克里米亚 也必须在克里米亚结束

克里米亚半岛发生爆炸的原因目前仍不清楚。泽连斯基重申乌克兰夺回克里米亚的决心。拜登总统签署了批准芬兰和瑞典加入北约的决议。

俄罗斯占领下的克里米亚半岛8月9日发生大爆炸

俄罗斯占领下的克里米亚半岛8月9日发生大爆炸

（德国之声中文网）俄罗斯占领下的克里米亚半岛发生大爆炸之后，目前爆炸原因仍不清楚。有消息称，爆炸可能是违反消防条例或破坏行动引起的。观察家指出，离爆炸地点最近的乌克兰驻军也有两百公里，而目前乌军尚不具备攻击两百公里目标的能力。

而《纽约时报》此前报道称，爆炸是乌军发起的袭击行动引发的。该报援引乌军一名高级军官的话报道称，乌军在袭击行动中使用了自主研发的一款武器。

乌克兰方面则否认同袭击行动有任何关联。乌克兰总统顾问Mychajlo Podoljak 在回应俄罗斯独立电视台"雨"（Doschd ）的相关问询时表示："这当然同乌克兰没有关联。我们能和这件事有什么关系呢？"不过，他暗示，爆炸事件可能同游击队有关。

莫斯科和克里米亚当局都证实，周二，克里米亚一个空军基地的弹药库发生爆炸。社交媒体上的一些视频展示了黑烟滚滚的爆炸画面。据称这些视频是在海滨度假圣地叶夫帕托里亚 （Nowofjodorowka）附近拍摄的。 俄罗斯通讯社援引克里米亚总督阿克谢诺夫（ Sergej Aksjonow）的话报道称，爆炸事件造成一人死亡。

Ukraine Kiew | Präsident Wolodymyr Selenskyj

泽连斯基：战争在克里米亚开始，也应在克里米亚结束

泽连斯基：战争在克里米亚开始，也应在克里米亚结束

乌克兰总统泽连斯基再度向民众承诺，将会夺回被俄军占领的克里米亚。他说："克里米亚是乌克兰的，我们绝不会放弃克里米亚。"他表示，2014年，俄罗斯对克里米亚的吞并行为使该地区陷入了危险的境地。

泽连斯基说："只要对克里米亚的占领不结束，黑海地区就无法实现和平与安全。俄罗斯针对乌克兰、针对整个自由欧洲的战争是从克里米亚开始的，也将通过解放克里米亚而宣告结束。"

Ukraine I Zaporizhzhia I Saporischschja

国际原子能机构：扎波罗热核电站暂无核泄露危险

国际原子能机构：扎波罗热核电站暂无危险

乌克兰扎波罗热核电站遭受两次炮击后，国际原子能机构（(IAEA)表示，当地当前并不存在核安全方面的直接威胁。原子能机构主席格罗西（ Rafael Grossi）在维也纳宣布，乌克兰当局已经通报原子能机构，核电站虽然在炮击行动中受损，但核辐射指标仍在正常范围内。

扎波罗热核电站周末受到两次炮击。俄乌双方相互指责对方应对炮击事件负责。目前尚无法对事件展开独立调查。

联合国安理会讨论炮击核电站事件

应俄罗斯方面提出的要求，联合国安理会将于周四就扎波罗热核电站遭到炮击一事展开讨论。届时，国际原子能机构主席格罗西将通报这家核电站目前的状况。

拜登对"北约盟友关系信心十足"

美国总统拜登正式签署了参议院批准芬兰和瑞典加入北约的决议。在签字仪式上，拜登表示，芬兰和瑞典两国将成为强大和有力的北约新伙伴，将承担起北约共同防御的"神圣使命"。

Washington | Unterzeichnungszeremonie zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands mit US-Präsident Joe Biden

美国总统拜登签字批准芬兰瑞典加入北约

上周，美国参议院以压倒多数通过了批准芬兰和瑞典加入北约的决议。俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰和瑞典放弃了传统的中立立场，提出加入北约的申请。上述两国的加盟申请，必须在北约30个成员国的议会获得批准。

（德新社，法新社，美联社）

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  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Friedhof in Butscha

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    死伤严重

    联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

  • Polen Ankunft Geflüchtete aus Ukraine

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    流离失所

    自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

  • USA | Rüstung | M777 Haubitzen

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    高额武器援助

    自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

  • Ukraine Bewohner kehren nach Bucha zurück

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    乌克兰的损失

    根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

  • Zahlungsdienstleister SWIFT

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    俄罗斯的损失

    这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

  • Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    资源短缺

    入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

  • Großbirtannien | Felixstowe-Docks in Suffolk

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    经济前景不明朗

    国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。


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乌俄相互指责炮击核电站

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俄羅斯：美國「直接涉入」烏克蘭戰爭

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