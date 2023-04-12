 泽连斯基: 冻结的俄资产应该用于乌克兰重建 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

泽连斯基: 冻结的俄资产应该用于乌克兰重建

乌克兰仅今年就需要140亿欧元用于修复被炸毁的基础设施，目前缺口为10亿欧元。泽连斯基总统建议，利用莫斯科被冻结的资产来补偿俄罗斯造成的战争损失。

Ukraine Präsident Selenskyj

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基呼吁国际货币基金组织和世界银行提供更多援助。他通过视频连线参加了货币基金和世行的春节年会，发出建立具体机制的呼吁，提议利用莫斯科被冻结的资产来补偿俄罗斯造成的战争损失。

今年3月，世界银行(World Bank)、乌克兰政府和欧委会估计，乌克兰未来10年的重建恢复至少需要4110亿欧元(4510亿美元)。世界银行的数据统计，乌克兰仅今年就需要140亿欧元的紧急重建投资，目前资金缺口约为110亿欧元。世界银行还宣布了一项提供2亿美元，帮助乌克兰重建能源和供暖基础设施的计划。世界银行发布的声明说，这笔资金将用于紧急维修乌克兰的过渡变压器等关键设备。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)呼吁国际社会继续向乌克兰提供资金支持，以便基辅能够持续与俄罗斯作战。

据世行业务常务董事波杰德(Anna Bjerde)说，乌克兰能源基础设施在过去一年中遭受了110亿美元的损失，是需要紧急支援的最关键领域之一，基础设施受损不仅导致停电，也导致了食物、暖气和水的短缺。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

WARSAW, POLAND – APRIL 5:: Ukraine’s President, Volodymyr Zelenskyy and Poland's Prime Minister, Mateusz Morawiecki (not seen) inspect Polish-made Rosomak armored vehicles and greet Polish soldiers before delivering a statement to the press at the Prime Minister Chancellery on April 05, 2023 in Warsaw, Poland. The Ukrainian President will meet his Polish counterpart, Andrzej Duda and Poland's Prime Minister, Mateusz Morawiecki to discuss issues related to security, economic and agricultural cooperation. (Photo by Omar Marques/Getty Images)

网上疑似对战俘砍头的视频引发震惊 12.04.2023

在网上刷屏的一个砍头视频引起各界的震惊。乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯残忍无情，"我们不会忘记"。但视频的真实性尚待确认。

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht vor einem Iftar-Essen zur Feier des heiligen islamischen Monats Ramadan in einem muslimischen Zentrum außerhalb von Kiew. +++ dpa-Bildfunk +++

泽连斯基：乌克兰正走在通往北约的道路上 09.04.2023

乌克兰总统泽连斯基认为，虽然俄罗斯发动的侵略战争仍在继续，但是乌克兰正走在通往北约的道路上。立陶宛认为有必要邀请乌克兰加入北约，但美、德等国对此持保留态度。

An International Monetary Fund police officer walks by an IMF banner, during the World Bank and IMF spring meetings in Washington, Tuesday, April 11, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

IMF预测今年全球增长2.8%， 英德呈负增长 12.04.2023

国际货币基金组织表示，2023年持续存在波动，但大多数国家在今年将得以避免衰退。一些新兴市场已处于强劲增长，但发达经济体如欧元区以及英国仍无法摆脱经济放缓。

广告

媒体看中国

China Tianjin | Außenministerin Annalena Baerbock trifft für Antrittsbesuch in China ein

德语媒体：德国外长去北京“纠偏”

在法国总统马克龙访华并发表争议言论后，德国外长贝尔博克也踏上了中国之旅。《商报》认为，贝尔博克有望在北京展现一个不惧专制的对等伙伴之形象。《每日镜报》则呼吁，德国外长必须正告中方，马克龙的言论不代表欧盟立场。