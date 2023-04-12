泽连斯基: 冻结的俄资产应该用于乌克兰重建

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基呼吁国际货币基金组织和世界银行提供更多援助。他通过视频连线参加了货币基金和世行的春节年会，发出建立具体机制的呼吁，提议利用莫斯科被冻结的资产来补偿俄罗斯造成的战争损失。

今年3月，世界银行(World Bank)、乌克兰政府和欧委会估计，乌克兰未来10年的重建恢复至少需要4110亿欧元(4510亿美元)。世界银行的数据统计，乌克兰仅今年就需要140亿欧元的紧急重建投资，目前资金缺口约为110亿欧元。世界银行还宣布了一项提供2亿美元，帮助乌克兰重建能源和供暖基础设施的计划。世界银行发布的声明说，这笔资金将用于紧急维修乌克兰的过渡变压器等关键设备。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)呼吁国际社会继续向乌克兰提供资金支持，以便基辅能够持续与俄罗斯作战。

据世行业务常务董事波杰德(Anna Bjerde)说，乌克兰能源基础设施在过去一年中遭受了110亿美元的损失，是需要紧急支援的最关键领域之一，基础设施受损不仅导致停电，也导致了食物、暖气和水的短缺。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。