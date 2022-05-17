泽连斯基：顿巴斯已成“人间地狱”

（德国之声中文网）鉴于俄罗斯方面不断加强在乌东地区的军事攻势，乌克兰总统泽连斯基在其每晚的例行视频讲话中表示，乌克兰军队收复哈尔科夫的行动仍在继续，但俄罗斯占领军加强了对顿巴斯的攻势。泽连斯基说：“可以毫无夸张地说，这里已经变成了人间地狱。顿巴斯已被完全破坏。”

目前俄乌双方的军事冲突主要集中于乌克兰东部。乌军东部指挥部宣称， 他们已经击退了14次敌方攻势。上述说法目前无法得到独立证实。军事行动据称又造成了大量平民的死伤。来自乌克兰官方的消息称，仅在顿巴斯地区就有五人丧生。

英国国防部发布的乌克兰局势评估称，俄军完成对马里乌波尔的控制后，相关部队可能会被立即派往顿巴斯地区增援当地攻势。但由于缺乏必要的休整以及指挥官求胜心切，这些官兵很容易成为乌军的袭击目标。

美国和G7增加援助

周四晚间，400亿美元援乌一揽子援助计划也在美国参议院获多数通过，其中60亿美元是直接的军事援助。该法案已在一周前获众议院批准。拜登总统签署后，该法案即可生效。

与此同时，七国集团也计划大规模增加对乌克兰的援助规模。西方七国财政部长在波恩举行会议期间承诺，短期内将向乌克兰提供184亿美元的援助。

泽连斯基对来自西方的援助表示感谢。在其视频演说中，泽连斯基同时也强调，正在进行的反侵略战争也使乌克兰每个月损失数十亿美元。“为了赢得这场捍卫自由的战争，我们需要得到快速和充足的财政援助。”

他表示，外国伙伴不应当将这些援助视为对乌克兰的馈赠。“这也是你们为自己的安全所做的贡献。”他说，保护乌克兰也是在保护你们免受俄罗斯随时可能挑起的战争和危机。

指挥官：基辅下令结束对马里乌波尔的防御

来自俄罗斯方面的消息称，陷入重围的亚速钢铁厂中，已有1700多名乌军士兵被俄军俘虏。泽连斯基在其视频讲话中，避免使用“投降”一词。他承诺，“将尽一切努力，让国际社会了解这些英雄的情况，并参与到解救行动中来。”

乌克兰媒体周四发布的一段视频中，亚速营副营长帕拉马尔（ Swjatoslaw Palamar）强调，仍有一些军官坚守在亚速钢铁厂的工事中，“我和其他指挥官仍在厂区。目前正在开展一个行动，但此项行动的细节我不能透露。”这段视频的真伪目前无法确定。

不过，在周五（5月20日），马里乌波尔亚速钢铁厂剩余战士的指挥官表示，乌克兰军方已下令停止防守该市。指挥官普罗科佩科（Denys Prokopenko）在周五发布的一段视频中说，军方领导层已经下达了“拯救我们驻军士兵的生命并停止守城”的命令。



图为在俄军猛烈攻势下受损严重的亚速钢铁厂

基辅方面希望能以交换战俘的方式使亚速钢铁厂被俘士兵获救。但俄罗斯方面则多次重申，至少有一部分被俘人员不是军人，而是新纳粹武装人员。美国方面强调，他们会密切关注俄罗斯对待上述士兵的方式。白宫发言人柯比表示：“我们期望所有战俘都能按照日内瓦公约和战争法的规定，得到相应对待。”

(综合报道）

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