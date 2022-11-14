泽连斯基：赫尔松是“我们的”

（德国之声中文网）俄罗斯军队撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。赫尔松是战争爆发以来俄军占领的唯一一座地区首府城市。乌克兰总统泽连斯基周五（11月11日）表示，在俄罗斯宣布完成撤退之后，南部城市赫尔松是“我们的”。

“我们的人民。我们的。赫尔松。”泽连斯基在Telegram上写道，“今天是一个历史性的日子。我们正在夺回赫尔松。”他表示，乌克兰特种部队已经进入赫尔松市内，其他乌克兰部队正从郊区推进。“赫尔松人民一直在等待。他们从未放弃过乌克兰。”乌克兰总统泽连斯基随后在一个视频讲话中说，“在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”俄罗斯军队撤退之后，从2月份开始被占领至今的赫尔松市的居民们欢呼雀跃，热情地迎接乌克兰军队的归来。

泽连斯基表示，夺回赫尔松的11月11日是“历史性的日子”。他说，乌克兰特种部队已经进入赫尔松市内，其他乌克兰部队正从郊区推进。俄罗斯国防部称，俄军已将3万多名士兵撤退至第聂伯河东岸，没有损失一兵一卒。但在乌克兰人的描述中，这是一场混乱的撤退，俄罗斯军人在逃跑中有的扔弃了身上的制服，有的渡河时溺水而亡。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

克里姆林宫表示，俄罗斯从赫尔松州的首府城市赫尔松撤离，不会改变该地区被俄罗斯吞并的现状。

美国卫星图像公司Maxar提供的图像显示，在俄罗斯军队从赫尔松撤出之后，不远处的乌克兰新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）大坝再次遭到重大破坏。

乌克兰外长出席东盟峰会

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）周六（11月12日）出席在柬埔寨举行的东盟峰会时，呼吁所有东盟成员国采取一切可能的措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。乌克兰表示正在其与白俄罗斯的边界上建造钢筋混凝土界墙和其他防御工事。白俄罗斯是克里姆林宫的盟友，俄罗斯将其作为2月24日入侵乌克兰的集结地。

联合国国际原子能机构表示，对乌克兰哈尔科夫市的一个科研工厂的调查发现，该工厂遭到严重破坏，但没有放射性物质泄露或核材料转移的迹象。

（法新社，美联社等）



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