泽连斯基访问柏林 德乌签署安全协议

（德国之声中文网）到德国参加慕尼黑安全会议的乌克兰总统泽连斯基周五（2月16日）在柏林与德国总理肖尔茨签署了一项双边安全协议。据德国政府一名发言人称，在这份协议中，德国承诺将向乌克兰"提供安全协助和长期的支援"。

肖尔茨在X平台上发文表示，这是"历史性的一步"，德国将继续支持乌克兰抗击俄罗斯的入侵。泽连斯基则表示，"我们的安全协议是一份真正前所未有的双边文件。"

乌克兰战争已进入第三个年头。泽连斯基将借出席慕尼黑安全会议之际，向与会的各国领导人和政府代表再次发出呼吁，要求在资金和军备方面向乌克兰提供持续帮助。

泽连斯基此次欧洲之行正值战事关键时刻，由于弹药短缺和俄罗斯的新一轮袭击，乌克兰东部前线面临着越来越大的压力。

“需要多久就多久”

而长期看，西方援助的前景堪忧。乌克兰最大的援助国美国正处于大选年，一项金额600亿美元的对乌军事援助一揽子计划，因无法在国会得到通过，自去年以来受阻至今。欧盟则不得不承认，承诺在3月前提供的100万枚炮弹只能兑现一半。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

不过德国总理肖尔茨强调，周五签署的安全协议表明，德国将 "毫不松懈"地支持乌克兰。"这份文件的作用不容低估。它表明德国将继续帮助乌克兰抵御俄罗斯的攻击。正如我经常说的：需要多久就多久。"

肖尔茨还宣布，德国将向乌克兰提供价值11亿欧元的新一揽子紧急军事支援计划。 据德国国防部公布的信息，新的军援包括更多的装甲榴弹炮和防空系统。按照该计划，2025年底到2027年，德国将提供18座2000型装甲榴弹炮和18座RCH-155型轮式榴弹炮。此外将首次提供口径122毫米的炮弹，其中12万发今年内就可供应。今年德国将向乌克兰提供数百枚用于陆基防空系统Iris-T SLM的制导导弹，明年将提供第二套SkyNex型的现代化防空系统。

周五，德国联邦总统施泰因迈尔也会见了泽连斯基。之后，泽连斯基前往巴黎，当晚他将与法国总统马克龙也签署一份双边安全协议。爱丽舍宫已证实了这一消息。

本周六，泽连斯基将在慕尼黑安全会议上发表讲话。其间他还将与美国副总统哈里斯举行会晤。

（德新社、法新社）

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