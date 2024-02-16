 泽连斯基访问柏林 德乌签署安全协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

泽连斯基访问柏林 德乌签署安全协议

本周五，德国总理肖尔茨与乌克兰总统泽连斯基签署了一份安全协议，柏林承诺提供安全协助以及长期的支援。同一天，泽连斯基还计划与法国总统马克龙签署一份安全协议。

泽连斯基与谢尔盖总理肖尔茨在柏林签署双边安全协议

泽连斯基与谢尔盖总理肖尔茨在柏林签署双边安全协议

（德国之声中文网）到德国参加慕尼黑安全会议的乌克兰总统泽连斯基周五（2月16日）在柏林与德国总理肖尔茨签署了一项双边安全协议。据德国政府一名发言人称，在这份协议中，德国承诺将向乌克兰"提供安全协助和长期的支援"。

肖尔茨在X平台上发文表示，这是"历史性的一步"，德国将继续支持乌克兰抗击俄罗斯的入侵。泽连斯基则表示，"我们的安全协议是一份真正前所未有的双边文件。"

乌克兰战争已进入第三个年头。泽连斯基将借出席慕尼黑安全会议之际，向与会的各国领导人和政府代表再次发出呼吁，要求在资金和军备方面向乌克兰提供持续帮助。

泽连斯基此次欧洲之行正值战事关键时刻，由于弹药短缺和俄罗斯的新一轮袭击，乌克兰东部前线面临着越来越大的压力。

“需要多久就多久”

而长期看，西方援助的前景堪忧。乌克兰最大的援助国美国正处于大选年，一项金额600亿美元的对乌军事援助一揽子计划，因无法在国会得到通过，自去年以来受阻至今。欧盟则不得不承认，承诺在3月前提供的100万枚炮弹只能兑现一半。   

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

不过德国总理肖尔茨强调，周五签署的安全协议表明，德国将 "毫不松懈"地支持乌克兰。"这份文件的作用不容低估。它表明德国将继续帮助乌克兰抵御俄罗斯的攻击。正如我经常说的：需要多久就多久。"

肖尔茨还宣布，德国将向乌克兰提供价值11亿欧元的新一揽子紧急军事支援计划。 据德国国防部公布的信息，新的军援包括更多的装甲榴弹炮和防空系统。按照该计划，2025年底到2027年，德国将提供18座2000型装甲榴弹炮和18座RCH-155型轮式榴弹炮。此外将首次提供口径122毫米的炮弹，其中12万发今年内就可供应。今年德国将向乌克兰提供数百枚用于陆基防空系统Iris-T SLM的制导导弹，明年将提供第二套SkyNex型的现代化防空系统。

周五，德国联邦总统施泰因迈尔也会见了泽连斯基。之后，泽连斯基前往巴黎，当晚他将与法国总统马克龙也签署一份双边安全协议。爱丽舍宫已证实了这一消息。

本周六，泽连斯基将在慕尼黑安全会议上发表讲话。其间他还将与美国副总统哈里斯举行会晤。

 

（德新社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

President Joe Biden, right, meets with German Chancellor Olaf Scholz in the Oval Office of the White House, Friday, Feb. 9, 2024, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

肖尔茨访美：敦促批准乌克兰军事援助 10.02.2024

德国总理肖尔茨在访问华盛顿期间警告说，如果没有美国的支持，乌克兰将无法保卫自己的国家。拜登总统敦促国会批准被推迟的数十亿美元对乌克兰军事援助。

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), begrüsst Wolodymyr Selenskyi, vor einem bilaterlen Gespräch im Prince-Hotel am zweiten Tag beim G7-Gipfel. Beim treffen führender demokratischer Industrienationen stehen u.a. der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Umgang mit China, nukleare Abrüstung und Klimaschutz im Mittelpunkt. +++ dpa-Bildfunk +++

泽连斯基：若美停止对乌援助 望德能加大作为 29.01.2024

乌克兰总统泽连斯基近日在接受德国一档时事访谈节目采访时表示，他不会要求德国总理将目前生活在德国但符合乌克兰征兵标准的乌克兰人遣返回国，但他希望德国能提供“金牛座”巡航导弹。他还希望德国在援助乌克兰的问题上能加大作为。

links: German Chancellor Olaf Scholz answers a question during a press conference after a meeting with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at Maximos Mansion in Athens, Thursday, Oct. 27, 2022. Scholz is in Athens on a two-day official visit. (AP Photo/Michael Varaklas) rechts: Chinese President Xi Jinping speaks at an event to introduce new members of the Politburo Standing Committee at the Great Hall of the People in Beijing, Sunday, Oct. 23, 2022. (AP Photo/Ng Han Guan)

德媒：德国总理肖尔茨4月将访问中国 07.02.2024

据《法兰克福汇报》报道，德国总理肖尔茨将于4月15日-16日率领一个德国商业代表团访问中国。这将是德国政府出台中国战略，强调中国同时为伙伴、竞争者和制度性对手后，德国总理首次访问中国。

媒体看中国

中国不仅仅是德国大众的首要市场，也是极其重要的生产基地

德语媒体:德国愿为新疆人权付出多大代价?

围绕德国大众是否应撤出新疆，德语报刊继续展开激辩。《人民之声报》认为，德国正面临艰难抉择：要么为了人权事业而大幅牺牲经济福祉，要么就继续依靠专制政权。《南德意志报》则指出，德国企业现在撤出新疆并不太会遭到北京的严厉惩罚。