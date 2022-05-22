泽连斯基访问乌东前线 俄军加紧攻击顿巴斯地区

（德国之声中文网）在刚刚过去的周日，乌克兰总统泽连斯基访问了位于东北部的乌克兰第二大城市哈尔科夫（Charkiw）及在哈尔科夫前线作战的部队。这是俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，泽连斯基首次访问乌克兰东部。总统办公室在Telegram上公布了一段泽连斯基身着防弹背心视察哈尔科夫及附近地区的照片。此前，乌克兰军队5月中旬在哈尔科夫地区发动反攻，击退了俄罗斯军对该市的进逼。据乌克兰方面的消息，泽连斯基宣布撤去哈尔科夫情报部门负责人的职务，指责其在俄罗斯入侵乌克兰后只关心个人安危，而不是哈尔科夫市的防卫。

塞维罗多涅茨克所有基础设施被俄军摧毁

目前，俄罗斯军队正加紧攻击乌东大城市塞维罗多涅茨克（Sjewjerodonezk）。泽连斯基谴责俄罗斯对该市进行了大规模破坏。他说，该市所有的基础设施已被摧毁，90%的房屋都受损，三分之二以上的住房被完全摧毁，"他们不在乎这一企图会夺走多少生命"。泽连斯基说，乌克兰正在尽其所能遏制进攻："我们没有一天不努力寻找更多的武器，更多的现代武器，以保护我们的国家，我们的人民。"

塞维罗多涅茨克数月来一直是俄罗斯的攻击目标。该市被认为是乌克兰军队在卢甘斯克地区（Luhansk）所控制的最后一个据点。卢甘斯克州州长盖达伊（Serhiy Gaidai）周一称，俄罗斯军队已经进入塞维罗多涅茨克郊区。盖达伊在国家电视台表示， 战斗"非常激烈"，"敌人正在进入该市"。他说，临近的利什琴斯克市（Lysychansk）仍在乌克兰的控制之下，每天都从那里进行疏散。此外，利什琴斯克市和塞维罗多涅茨克的道路交通也未中断，仍有可能每天向这两个城市提供人道主义援助。他同时指责德国和匈牙利在向乌克兰提供武器方面行动迟缓。

俄军准备大规模攻击斯洛维扬斯克地区

从乌克兰方面传来的消息称，俄罗斯军队正准备对顿巴斯的斯洛维扬斯克地区（Slowjansk）进行大规模攻击。那里是乌克兰东部武装力量指挥部驻地，聚集着乌克兰国防军在顿巴斯的主力。

乌克兰称，俄罗斯已经修复了伊久姆（Izyum）一侧受损的铁路桥，并向该地区转移了约250辆汽车，一个卡-52攻击直升机中队也被转移到了北部不远处。

斯洛维扬斯克市和邻近的克拉马托尔斯克市（Kramatorsk）是顿巴斯地区仍在乌克兰控制之下的最大的城市区域。一旦这两个城市失守，势必成为俄罗斯接管整个顿巴斯地区的一个转折点。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫向法国广播公司TF1表示，攻占乌克兰东部的顿巴斯是 "无条件的优先事项"，目的是将乌克兰军队和营队赶出顿涅茨克和卢甘斯克地区。2022年2月21日，俄罗斯总统普京宣布莫斯科正式承认顿涅茨克和卢甘斯克脱离乌克兰为"独立共和国"。

拉夫罗夫还说，在俄罗斯正在进行"军事行动"的乌克兰其他地区，居民应该自己决定他们的未来。基辅政府认为，俄军占领的赫尔松（Cherson）可能举行受到操纵的公投，按照亲俄罗斯的分离主义地区卢甘斯克和顿涅茨克的方式宣布成立 "人民共和国"。

乌军在赫尔松南部地区进行反击

据最新消息，乌克兰军队在赫尔松南部地区进行了反击。乌克兰南部军区最高指挥部周一晚上在脸书上称。南部局势紧张，俄罗斯正在结集后备力量，试图加固赫尔松地区的前线，乌克兰部队则继续开展进攻，以束缚敌人并防止后备力量的重新集结。根据乌克兰军方的数字，乌克兰军队在战斗中杀死了67名俄罗斯士兵，并损坏了27辆军车。其中有六辆T-62坦克。这一消息无法得到独立核实。

英国国防部本周一援引国防情报称，在对乌克兰的战争中，俄罗斯初级和中级军官损失严重，这将影响到俄罗斯未来军事行动的效力，进一步导致士气下降，纪律松懈。

（法新社、美联社、路透社）

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