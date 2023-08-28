泽连斯基：若西方提供支援 选举可按期举行

（德国之声中文网）泽连斯基在周日接受乌克兰媒体采访时表示，以谈判方式解决克里米亚问题是一种选项。"如果我们到达了克里米亚的行政边界，我想可以通过政治方式迫使俄罗斯完成半岛的非军事化。"周一多家乌克兰媒体报道了这一采访的内容。

迄今为止，基辅一再表示了以军事手段夺回克里米亚半岛控制权的决心。目前乌军试图在南部的反攻中推进，以抵达与克里米亚接壤的黑海沿岸，这样就有可能重新控制该半岛。

周一，乌克兰国防部证实，乌军完全夺回了南部前线的村庄罗伯蒂尼（Robotyne）。罗伯蒂尼位于扎波罗热地区，在具有战略意义的马拉托克马克东南。乌克兰军队反攻的目标可能是继续向亚速海推进，以切断俄罗斯通向克里米亚的陆桥。

泽连斯基表示，对克里米亚来说，政治解决可以减少牺牲和破坏，因此是更好的方案。他同时强调，不希望将战争转移到俄罗斯土地上，乌克兰的目标是解放自己的领土。

乌克兰军队解放了南部重要村庄罗伯蒂尼

“不会用买武器的钱办选举”

泽连斯基还表示，尽管战争仍在继续，乌克兰可以按原计划在明年举行大选，如果西方盟国能分担财政负担的话。其他必要的先决条件是议会批准和具备全民投票的可能性。

"我不想借债来办选举，也不会把购买武器的钱拿来用于选举。"泽连斯基说，"如果你能给我财政支援，如果议会议员们认为我们需要这样做，那我们就及时进行政府换届。重要的是，让我们一同承担风险。"

目前乌克兰实施的战时状态法不允许举行选举。战争法每90天延长一次，下一次将在11月15日。

泽连斯基说，在和平时期举行选举耗资约合1.35亿美元，而在战争情况下需要多少，还不是很确定。"我们明年需要在乌克兰进行选举。我希望看到这个国家即便在受到攻击的情况下仍能举行自由公正的选举。"

他还指出，在抗击俄罗斯侵略的公民也应该能够参加选举。"他们今天在保卫民主，因为战事而不给予他们参选的机会是不公平的。这是我此前反对选举的唯一原因。"

战事持续，乌克兰为过冬做准备

英情报机构：俄罗斯取消军演

英国国防部在周一的情报简报中称，俄罗斯很可能取消了一次年度联合战略军事演习，原因是没有足够的部队和武器装备。这次名为ZAPAD-23的军演本应在今年9月举行。

俄罗斯从2010年开始在国内不同地点轮流举行这一联合军演，近年来重点集中在俄罗斯西部，以因应所谓的来自北约的威胁。两年前举行的ZAPAD-2021军演是自苏联时代以来俄罗斯规模最大的军事演习。

英国方面的情报显示，俄罗斯领导人也可能担心被批评在战时举行 "华而不实"的演习。英国国防部简报称"俄罗斯军队在乌克兰战争中的不力表现凸显了（联合战略演习）练兵意义有限，更多是摆排场。"

（德新社、路透社）

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