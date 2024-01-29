泽连斯基：若美停止对乌援助 望德能加大作为

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基近日在接受德国电视一台时事访谈节目“卡伦·米欧斯卡”主持人米欧斯卡（Caren Miosga）采访时表示，他不会强迫那些逃避征兵而逃亡海外的乌克兰人返回乌克兰，而且他也不会向德国联邦总理肖尔茨提出遣返这些乌克兰人回国的要求。他说：“我肯定不会对肖尔茨说：请把他们都送回来。我们生活在一个民主的世界里。”

他说，对于解决逃避征兵的问题，乌克兰需要一部“行之有效的法律”，目前这样一部法律的起草实施正在准备中。

泽连斯基还在采访中表示，他本人非常希望即便是出于公正的理由，这些乌克兰人能够返回自己的国家。

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争已经持续了近两年的时间。大量乌克兰人逃亡海外。根据德国移民和难民管理局的统计，目前生活在德国的18到60岁的乌克兰男性接近20万。这些男性都属于乌克兰国内征兵动员范围。

泽连斯基在采访中表示，他认为德国总理肖尔茨清楚了解俄罗斯总统普京的目的和意图。他说：“他（肖尔茨）知道，普京不仅对乌克兰是一个威胁，他也清楚，如果我们不阻拦，俄罗斯也会向德国逼近。”

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不过，俄罗斯是否以及什么时候会向哪一个北约国家发动袭击，泽连斯基表示，他并不清楚。“但是我觉得德国总理已经感知到了这一风险的存在，这绝对将变成第三次世界大战。”他说。

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？

泽连斯基表示，他希望德国总理肖尔茨能批准向乌克兰提供“金牛座”（Taurus）巡航导弹。这种巡航导弹的射程超过500公里，如果配备了这种导弹，乌克兰将具备打击俄罗斯领土的能力。

德国到目前为止一直持拒绝的态度。联邦总理肖尔茨拒绝的理由之一是认为这一行动缺少与美国的协调。肖尔茨同时指出，德国向乌克兰提供的军援占到欧盟提供军援总量的一半。

近期德国联盟党曾在联邦议院内提出一项向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹的动议，但是遭到否决。

泽连斯基说，“金牛座”巡航导弹对德国用处不大。“如果你相信乌克兰是对的，必须要阻止俄罗斯，那么你就应该采取必要的步骤。”他说。

乌克兰战场上的德国猎豹坦克

泽连斯基表示，如果特朗普当选美国下一任总统，如果美国停止对乌克兰的援助，他希望德国能够加大作为。他说，德国拥有强健的经济，同时能够对欧盟其它国家发挥巨大影响。

他强调说，美国政治并不取决于具体某一个人。他说，乌克兰还从未像现在这样与美国建立起如此良好的关系。他说，如果美国总统换人，很难预测未来的前景。

泽连斯基说：“生活中充满了意外。”如果是特朗普当选下一届美国总统，他愿意与特朗普谈一谈。特朗普曾表示，他能够在24小时内实现和平。泽连斯基说，如果特朗普能够执行这一方案，“我将成为一位非常快乐的总统”。

（路透社、德新社）

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