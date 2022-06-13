泽连斯基：肖尔茨应明确表态支持乌克兰

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基在接受德国电视二台“今日”新闻节目采访时表示：“我们需要（德国）肖尔茨总理做出明确表态，德国会支持乌克兰。他和他的政府应该做出决定。”他批评德国在向乌克兰提供武器的问题上一再犹豫。他也再度提出要求德国向乌克兰提供现代防空武器系统。

泽连斯基说，今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰城市遭到大约2600枚俄罗斯导弹的轰炸。他说：“如果乌克兰的声音被听到了，（在轰炸中）逝去的生命原本都可以得到拯救；这样的悲剧，原本都可以阻止发生。”

泽连斯基也在他发布的最新一期“每日视频简讯”中表示，顿巴斯正在进行的战斗是欧洲历史上最为血腥残酷的战役之一。“对我们来说这场战役的代价极高。太可怕了，”他说，“我们每天都在提醒我们的伙伴，只有为乌克兰提供足够数量的现代化火炮才能确保我们的优势。”

泽连斯基身边的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，乌克兰目前需要1000门重炮（榴弹炮）、300台多管火箭发射器、500辆坦克、2000辆装甲车和1000架无人机。乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andrij Melnyk）要求肖尔茨承诺提供豹式作战坦克和貂鼠式步兵战斗车。

观看视频 01:54 “如果有先進武器，會徹底摧毀他們”

WHO判断马里乌波尔爆发霍乱的风险极高

乌克兰南部城市马里乌波尔市市长博伊勤科（Wadym Boitschenko）对外表示，该市已经爆发霍乱。他对乌克兰电视台表示：“这里已经开始出现痢疾和霍乱。战争在这里已经造成2万多人死亡，现在随着传染病的爆发会造成更多人死亡。”他还说，城市里的医疗机构都在炮火中损毁了，街道上的尸体已经开始腐烂。

马里乌波尔市从5月21日起被俄军全面占领。博伊勤科在马里乌波尔被占领后离开了该市。

世界卫生组织（WHO）判断马里乌波尔爆发霍乱的风险极高。但是上周六（6月11日）世卫组织尚未掌握马里乌波尔已经出现霍乱确诊病例或者疑似病例的信息。

霍乱是一种有可能危及生命的急性腹泻疾病，通常由摄入受到霍乱弧菌污染的食物或水引起。

世卫组织一名发言人表示，世卫组织已经预先准备好检测试剂和治疗药物，以应对马里乌波尔有可能爆发的霍乱疫情。

教宗方济各：第三次世界大战已经爆发

天主教教宗方济各不久前在接受耶稣会的多家文化杂志采访时说：“世界正处于战争之中。几年前，我曾说，我们正在以碎片化的方式经历第三次世界大战。所以对我来说，如今第三次世界大战已经爆发了。”

他补充说：“有些事值得我们反思。人类究竟怎么了？会在100年内经历三次世界大战？”

（德新社、路透社、基督教新闻通讯社）

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