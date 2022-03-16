 泽连斯基：″肖尔茨先生，请推倒这堵墙“ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2022

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时政风云

泽连斯基："肖尔茨先生，请推倒这堵墙“

乌克兰总统泽连斯基在对德国联邦议院发表的视频演说中指出，乌克兰人民渴望自由生活，而不是屈服于另一个国家。他希望德国国家和人民能给予乌克兰更多支持。

Deutschland Bundestag | Rede Wolodymyr Selenskyj

演讲开始前议员们起立

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乌克兰总统泽连斯基通过视频对美国国会发表讲话，呼吁西方祭出更多制裁，并希望北约考虑设立禁飞区。俄罗斯方面则再提要求乌克兰中立的条件。

乌克兰总统泽连斯基表示，与俄方的谈判仍在继续，他对双方协议停战的前景表达出一定信心。美国政府周三将公布新一轮对乌克兰的军事援助计划。

（德国之声中文网）周四（3月17日）早晨9点，乌克兰总统泽连斯基演讲开始前，联邦议院议员们纷纷起立鼓掌，向屏幕上的他献上深深的敬意。

泽连斯基在视频演说中告诉德国联邦议员们， "就在欧洲，又有人试图灭绝整个民族。" 他指出，现在，乌克兰平民和士兵正不分青红皂白地成为俄军的目标。

"肖尔茨先生，请推倒这堵墙" 

在视频演讲中，泽连斯基总统批评德国并未尽力而为，阻止战争爆发。他说，俄罗斯摧毁了一切，杀害了108名乌克兰儿童，”它就发生在欧洲！“他批评道，德国实际上帮助修建了一堵墙，隔离乌克兰、使之任由俄罗斯宰割。

作为例子，他指出，柏林政府长期坚持不放弃经由波罗的海的北溪 2号天然气管道工程、西方拒绝乌克兰成为北约成员。演讲结束时，泽连斯基总统呼吁德国总理肖尔茨："推倒这堵墙，支持我们。" 

"推倒这堵墙"是出自美国前总统里根的名言。1987年6月12日，里根出席在意大利威尼斯举办的七国峰会后，应邀短暂到访柏林，在勃兰登堡门附近西柏林一侧发表演讲。里根说，"戈尔巴乔夫总书记，假如你真地爱好和平、假如你真地渴望给苏联人民和东欧人民带来繁荣，假如你真地是要开放，那么，请你到勃兰登堡堡来! 戈尔巴乔夫先生：请你打开这道大门! 戈尔巴乔夫先生：推倒这堵墙!"后来里根的这句"推倒这堵墙"成了人们渴望结束冷战、实现东西德统一的最有代表性的呼吁。

泽连斯基总统视频演说大约进行了10分钟。之前，联邦议院副议长戈林-埃卡特（ Katrin Göring-Eckardt ）致辞，表达对俄罗斯发动侵乌战争的震惊，并向基辅保证德国的团结。 这位绿党籍政治家说， "我们看到了你们，我们心系着你们，心系着为你们哀痛的人们。" 

今早的议会会议开始稍有延迟。戈林-埃卡特副议长解释说，因出现技术问题，原因在于，就在基辅附近"发生了袭击"。

Deutschland Bundestag | Rede Wolodymyr Selenskyj

德国联邦政府的重要阁员都在聆听泽连斯基的演说

伦敦：俄罗斯入侵继续受阻 

乌克兰许多其它地方也传出发生俄罗斯猛烈攻击的消息。乌政府警告说，被俄军控制的切尔森（ Cherson ）地区即将发生人道主义灾难。乌克兰议会人权专员杰尼索娃（Lyudmyla Denisova）在 Telegram 上指出，当地缺乏药品，甚至缺乏食物。俄方称，已全面占领位于乌克兰南部的切尔松地区。 

英国表示，在各条战线上，俄罗斯的入侵目前基本陷入停滞。英国军事情报部门分析当前局势称，数天来，俄军在陆、海、空方面都只有微乎其微的进展，迄今，俄军损失惨重。伦敦国防部说："乌克兰的抵抗仍然强大且协调良好" ，该国大部分地区，包括各主要城市，仍掌握在乌克兰人手里。  

（德新社，路透社）

观看视频 03:17

“我們不希望被‘解放’”

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