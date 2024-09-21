泽连斯基：美英未同意用远程武器打击俄境内目标

乌克兰总统泽连斯基表示，尽管乌克兰希望获得美国和英国的批准使用远程武器打击俄罗斯境内目标，但两国仍未给予许可，主要出于对局势升级的担忧。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基近日在基辅表示，乌克兰希望获得其西方盟友美国和英国的批准，使用远程武器打击俄罗斯境内目标，但两国尚未同意此请求。他指出，美国和英国的顾虑主要在于避免与俄罗斯的冲突升级。此前，俄罗斯总统普京警告称，若乌克兰使用远程武器打击俄境内目标，北约可能被视为直接卷入战争。

与此同时，泽连斯基对西方盟友近期加速向乌克兰提供军事援助表示了肯定。他指出，9月初以来，武器交付速度有所加快，但他同时呼吁盟友进一步加快武器交付的步伐，尤其是在东乌克兰局势持续恶化的背景下。乌克兰军队依然面临装备和人数上的劣势，而俄罗斯的进攻压力持续增加，令乌克兰更加依赖西方的支持。

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此外，泽连斯基对中国和巴西在春季提出的和平倡议持谨慎态度，称该计划缺乏具体的行动步骤。他指出，这些倡议更多是“泛泛而谈”，而非具有实质性进展的和平方案。泽连斯基计划在即将访问美国时向总统拜登提交乌克兰的“胜利计划”，并希望盟友在10月至12月期间为此计划做出关键决策。

与此同时，泽连斯基还表示希望美国和英国能够解除对乌克兰使用远程武器的限制，尤其是在乌克兰面临巨大防御压力的情况下，这对其战场策略至关重要。他的新任外交部长安德里·西比哈（Andrij Sybiha）也呼吁，取消所有针对乌克兰使用美英提供的武器打击俄罗斯境内合法军事目标的限制。

当前，乌克兰依赖其西方盟友的军事支持，而泽连斯基再次呼吁尽快提供更多的军事装备，以帮助乌克兰抵御不断增加的俄军压力。

（法新社）

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