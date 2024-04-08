 泽连斯基：美国国会再不放行援乌计划 乌克兰将会失败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2024

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政治

泽连斯基：美国国会再不放行援乌计划 乌克兰将会失败

俄军加强攻势、不断突破乌军防线之际，乌克兰军队却即将陷入弹尽粮绝的危险境地。乌克兰总统泽连斯基发出警告称，如果美国国会继续阻挠援乌计划，乌克兰将面临失败。

Ukraine Präsident Zelenskiy

（德国之声中文网）鉴于东线战局吃紧，乌克兰总统泽连斯基发出了紧急呼吁。在一次募捐视频会议上，泽连斯基表示："如果美国国会再不伸出援乌之手，乌克兰将面临失败。"

俄罗斯方面宣称，过去几天来，他们在乌克兰东部不断推进，赢得了更多的地盘。在战略要地恰西夫亚尔（Tschassiw Jar）俄乌双方发生了激战。泽连斯基强调："如果得不到美国国会的支持，我们取得胜利将极为困难， 甚至我们国家的生死存亡也将面临考验。"泽连斯基同时还表示，一旦乌克兰战败，那么其他国家也将面临被侵略的危险。

恰西夫亚尔一带发生激战

乌克兰第26炮兵团发言人卡列尼什科夫（ Oleh Kalaschnikow）周日在乌克兰电视台表示："恰西夫亚尔一带前线打得很艰难，局势非常紧张。"他表示，俄军发起的多次攻势都已被打退，俄军已经开始撤退。

连日来，恰西夫亚尔一带发生激战，图为乌克兰守军在向俄军开炮。

连日来，恰西夫亚尔一带发生激战，图为乌克兰守军在向俄军开炮。

但俄罗斯官方通讯社RIA 则在上周五援引俄罗斯政府代表的话报道称，俄军士兵已经攻入了恰西夫亚尔郊外的乌军防御工事。乌克兰方面则对此予以驳斥。

位于顿涅茨克地区的恰西夫亚尔似乎已经成为俄军的主攻目标。这座小城具有重要的战略意义，距离巴赫穆特仅有数公里。去年五月，俄军连续数月发动猛攻之后，最终占领了巴赫穆特。一旦俄军实现了对恰西夫亚尔的占领，他们将可以进一步对三十公里外的克拉马托尔斯克（Kramatorsk）发动攻势。

乌克兰急需军火

2022年2月，俄罗斯发动侵乌战争之后，美国一直是乌克兰最重要的支持者。但从去年开始，美国共和党在前总统特朗普的压力之下，开始在国会阻挠一项价值600亿美元的援乌计划。本周一，美国国会将进行春季休假之后的首次会议。

目前，乌克兰严重缺乏弹药，急需获得国外的军事援助。而美国的援乌计划受阻，使乌克兰抵御外国入侵的努力变得更加困难。

（德广联，德新社）

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