 泽连斯基继续旋风式访欧行程 周一会晤英国首相苏纳克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2023

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新闻广角

泽连斯基继续旋风式访欧行程 周一会晤英国首相苏纳克

结束了在意大利、德国和法国的访问行程后，乌克兰总统泽连斯基周一同英国首相苏纳克举行了会谈。英方承诺，将向乌克兰提供数百枚防空导弹以及远程攻击型无人机。

Großbritannien Aylesbury | Premierminister Rishi Sunak & Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

（德国之声中文网）周一，英国首相里希·苏纳克（Richi Sunak)在其位于伦敦郊外的官邸中接待了来访的乌克兰总统泽连斯基。会晤前，泽连斯基发布推文表示："在加强我方地面及空中军事力量方面，英国一直是领先的国家。今天这种合作将得到继续。我将同我的朋友里希和代表团一道就此展开实质性的会谈。"

苏纳克表示，爱尔兰欧盟峰会以及日本西方七国集团峰会召开前夕，他同泽兰斯基举行的会晤具有重大意义。苏纳克在一份声明中表示："俄罗斯对乌克兰发动的野蛮侵略，既不是乌克兰的选择，也不是乌克兰挑衅所致，乌克兰的反侵略抗争目前已经进入关键时刻，我们绝不可以让乌克兰陷入孤助无缘的境地。俄罗斯总统普京侵略战争的前线，虽然是在乌克兰境内，但其影响却波及整个世界。确保乌克兰取得成功，不让普京的野蛮行径得逞， 符合我们所有人的利益。"

英国政府的声明中证实，苏纳克在同泽连斯基的会谈中，"英方将进一步向乌克兰方面提供数百枚防空导弹以及射程超过200公里的攻击型无人机。"声明称，上述武器将在今后几个月内运抵乌克兰。

英国已向乌克兰提供了“风暴之影”远程导弹。

英国已向乌克兰提供了“风暴之影”远程导弹。

此前，作为首个西方国家，英国曾向乌克兰提供了"风暴之影"远程导弹。英国在其对乌军援计划中增加了战斗机培训项目，但并不包括提供战斗机。今年二月泽连斯基访问英国时，曾在议院发表演说，呼吁西方国家向乌克兰提供战斗机

到访英国之前，泽连斯基曾于周日晚间短暂访问法国。法国总统府发布的一份声明中称，为了强化乌克兰的防御能力，法国正在筹备向乌克兰提供该国急需的军用物资。声明中称："法国将会继续努力帮助乌克兰强化其防空能力，避免民众遭到俄罗斯的袭击。"

5月14日晚间，乌克兰总统泽连斯基结束访德行程后，立即搭乘专机飞抵巴黎郊外的维拉库布莱空军基地。爱丽舍宫表示，法国总统马克龙同泽连斯基的会谈主要聚焦于"如何继续向乌克兰提供军事及人道援助，以强化乌克兰抗击俄罗斯侵略的能力。" 

（德新社，法新社）

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