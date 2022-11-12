泽连斯基突访赫尔松: “结束战争的开始”

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基在周一（11月14日）访问了赫尔松市。几天前，乌克兰从俄罗斯军队手中夺回了这座城市。

此前，俄罗斯对赫尔松进行了八个月的占领。俄军从赫尔松撤出代表了俄罗斯的一个重大挫折，因为赫尔松是俄罗斯自2月开始入侵乌克兰以来占领的唯一地区首府。 俄罗斯从赫尔松撤军，为解放该地区的其他地方铺平了道路。这里也是通向克里米亚半岛的门户。

泽连斯基周一被拍到在赫尔松市中心的一个广场上与军队合影。这位乌克兰总统对其部队说：“我们正在向前迈进。”他还感谢了北约和其他盟友在战争中对乌克兰的支持。

“我们为和平做好准备，为我们整个国家的和平做好准备”，泽连斯基说。

“这场战争的代价很高”

在赫尔松，许多居民在没有电和水的情况下生活，食品和药品短缺。俄罗斯撤军后，乌克兰军队上周五进入赫尔松市。俄军占领结束后，当地民众进行了庆祝。

“我真的很高兴，你可以从人们的反应中看出，他们的反应不是装的”，泽连斯基说。当国旗在赫尔松市中心升起时，这位乌克兰总统唱起了国歌。

“这是结束战争的开始”。他说。“要杀死、抹去乌克兰是不可能的。”在泽连斯基到达前，还有炮击声传来，在市中心回荡。

泽连斯基也表示，乌克兰为了胜利和从俄罗斯手中夺回的赫尔松付出了高昂的代价。“这场战争的代价很高。……大量的人丧生。”他表示，此前发生了激烈的战斗，俄罗斯军队离开、逃跑了，“我们认为，他们是逃跑了，因为我们的军队已经包围了敌人，他们处于危险之中”。

乌克兰指控俄罗斯在赫尔松的数百起暴行

乌克兰总统泽连斯基周日在其例行的夜间讲话中说，在赫尔松地区工作的调查人员发现了俄罗斯军队犯下的400多起“战争罪行”。

国际刑事法院目前正在调查俄罗斯军队在乌克兰可能犯下的战争罪行。

英国著名街头艺术家班克斯目前似乎身处乌克兰。在他的Instagram页面上，他发布了一张图片：一栋被战争破坏的房子上有一名体操运动员的涂鸦。此前，已经有几幅班克斯风格的涂鸦出现在基辅附近。

英国预测：冬季对于俄乌双方都是挑战

英国国防部对于冬季将如何改变俄乌军队冲突进行了预测，表示日照时间变短以及寒冷天气给俄乌双方都将带来挑战。 “俄罗斯总参谋部做出的任何决定都将考虑到冬季的来临。”

该部指出，冬季日照将减少到每天不到9小时，而夏天为15-16小时。因此，该部预计攻势会减少，更多是静态防御前线，并更多地依赖夜视能力。

据预测，平均最高温度将从9月至11月的13摄氏度下降到12月至2月的零度。该部表示，缺乏冬季服装和相应营地的部队极有可能遭受寒冷伤害。降雨量、风速和积雪的增加预计将会进一步打击俄罗斯部队已经很低的士气，同时对装备维护构成额外的挑战。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

欧盟为乌克兰启动军事培训任务

欧盟各国外长目前在布鲁塞尔举行会议，将为乌克兰武装部队启动一项培训任务。欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）称，大约15000名乌克兰士兵将在波兰接受培训。他表示，多个国家愿意参与到培训任务中。

德国联邦国防军，正计划为多达5000名乌克兰士兵进行战斗训练和战术演习。

这些欧盟外长还将讨论白俄罗斯和伊朗在当前战争中对俄罗斯的支持。虽然没有证据表明白俄罗斯军队直接参与其中，但明斯克对冲突的“参与程度”令欧盟担忧。欧盟最近制裁了德黑兰，因为其向俄罗斯提供了伊朗制造的无人机、用于打击乌克兰的行动。

（法新社，德新社，美联社，路透社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

乌克兰幸存者寻找失散的家人



