泽连斯基称马克龙想与普京谈判“徒劳无益”

（德国之声中文网）根据基辅周五（5月13日）公布的一份采访记录，乌克兰总统泽连斯基认为，法国总统马克龙正在“徒劳无益地”尝试与俄罗斯总统普京进行建设性对话。
根据泽连斯基的Telegram频道，这位乌克兰总统告诉意大利电视一台（Rai 1）：“我们不能为俄罗斯寻找出路，而马克龙正在白费功夫。”
泽连斯基说，“我知道他曾想在俄罗斯和乌克兰之间调解出结果，但他没有得到任何结果。”
他说，莫斯科不会寻求任何结束战争的办法， “直到俄罗斯自己想要并且明白自己需要”这样做。
自2月24日莫斯科出兵乌克兰以来，法国马克龙、德国总理肖尔茨属于西方领导人中少数仍在与普京通话的
爱丽舍宫周五告诉法新社，马克龙“从未在不经泽连斯基总统同意的情况下与普京讨论过任何事情”，“他总是说，应由乌克兰人决定他们与俄罗斯人谈判的条件”。
马克龙本周早些时候说，俄罗斯和乌克兰将不得不通过谈判达成休战协议，俄罗斯的“羞辱”不会带来和平。
泽连斯基则说，“一些欧洲领导人认为，我们需要找到一种与普京对话的方式”，“我们多年来一直在寻找这些方式。到今天，这些路线上到处都是尸体，我们人民的尸体。”
尽管泽连斯基再次提出愿与普京直接对话，但这位乌克兰总统也说，“事到如今，我们可以与俄罗斯坐下来谈判的阶段已经过去了”
尽管泽连斯基再次提出愿与普京直接对话，但他也说，“事到如今，我们可以与俄罗斯坐下来谈判的阶段已经过去了。”
自2月24日莫斯科出兵乌克兰以来，马克龙是与普京通话的少数西方领导人之一。他和普京在电话上谈了数小时，试图通过谈判解决冲突。
普京周五与德国总理肖尔茨通话，坚持认为俄罗斯正在与乌克兰的“纳粹意识形态”作斗争。肖尔茨则表示，声称纳粹分子在乌克兰执政是错误的。
（法新社）
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“如果俄罗斯不受严惩，其他国家可能会更胆大妄为”
泽连斯基在3月31日通过视讯向澳大利亚议会发表演讲。据路透社报道，这位乌克兰总统警告，如果不严惩莫斯科，可能会鼓励其他国家对邻国发动战争。他说：“如果我们现在不阻止莫斯科、不追究莫斯科的责任，那么世界上其他一些同样觊觎对邻国发动类似战争的国家，可能会认为，这样的事情是可行的。”泽连斯基没有具体说明他担心哪些国家会受到莫斯科启发。他提出，应对俄罗斯实施更严厉的制裁。泽连斯基也在他16分钟的讲话中要求澳方向乌克兰提供更多的军事援助，特别是提供装甲车。澳大利亚总理莫里森4月1日表示，澳大利亚将向乌克兰提供进一步的军事支持，包括布什马赫装甲车。
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“乌克兰人非常喜欢日本的文化”
乌克兰总统泽连斯基3月23日傍晚以在线方式在日本国会发表演讲。日经新闻分析报道说，在日本的演讲中，泽连斯基既没有提出严苛的要求，也没有引用日本领导人等的名言。他在演讲中赞扬日本是亚洲第一个对俄罗斯施压的国家，“要阻止侵略的海啸，必须引入禁止与俄罗斯贸易的措施”。他说，“乌克兰人非常喜欢日本的文化”。最后他用日语说了“谢谢”，结束了演讲。
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“阻止一个人，就能让数百万人活下去”
乌克兰总统泽连斯基在向意大利议会发表视讯讲话时发出了一些呼吁，其中包括不应该再允许俄罗斯船只停靠外国港口，就像西方国家对俄罗斯航班关闭领空一样。他说：“你们知道是谁发起了战争，是谁在下令轰炸，是谁在做政治宣传。”泽连斯基呼吁意大利冻结俄罗斯方面的资产，没收游艇等奢侈品。他说，这对于阻止俄罗斯领导人普京来说是必要的，“你们只需要阻止一个人，就能让数百万人活下去”。在谈到俄罗斯军队时，他补充说：“他们不会停止杀戮。”泽连斯基提到了正受到俄方猛烈轰炸的马里乌波尔，提到了这座黑海港口城市人民的苦难，将其与意大利城市热那亚相类比。“想象一下，热那亚被完全摧毁。……俄罗斯军队想进入欧洲。绝不能让这种野蛮行径得逞！”
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“冷漠会杀人，算计会杀人”
乌克兰总统泽连斯基3月20日通过视讯连线向以色列国会发表讲话。他呼吁以色列协助击退俄罗斯对乌克兰的攻击，对以色列不愿向乌克兰出售先进的导弹防御系统提出质疑。具有犹太血统的泽连斯基在15分钟的演讲中表示：“我们知道你们懂得如何保护自己的利益，保护乌克兰人和乌克兰的犹太人。但我们要问，我们为什么没有收到你们的武器？为什么你们没有对俄罗斯以及俄企进行制裁？”这位乌克兰总统也在周日的演讲中将当下的乌克兰与80年前的犹太人相类比，表示“冷漠会杀人，算计会杀人”，他说，“国家之间可以斡旋，但善与恶之间不行。……乌克兰在80年前做出了拯救犹太人的选择。现在是以色列做出选择的时候了。”
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“请推倒这堵墙”
3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“生命一定会战胜死亡”
3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“生存还是毁灭？”——“绝对是生存”
3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价”
在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!”
3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？”
3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。
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乌克兰总统泽连斯基的演讲金句
“你必须成为世界的领导者”
3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”