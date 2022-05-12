泽连斯基称马克龙想与普京谈判“徒劳无益”

（德国之声中文网）根据基辅周五（5月13日）公布的一份采访记录，乌克兰总统泽连斯基认为，法国总统马克龙正在“徒劳无益地”尝试与俄罗斯总统普京进行建设性对话。

根据泽连斯基的Telegram频道，这位乌克兰总统告诉意大利电视一台（Rai 1）：“我们不能为俄罗斯寻找出路，而马克龙正在白费功夫。”

泽连斯基说，“我知道他曾想在俄罗斯和乌克兰之间调解出结果，但他没有得到任何结果。”

他说，莫斯科不会寻求任何结束战争的办法， “直到俄罗斯自己想要并且明白自己需要”这样做。

爱丽舍宫周五告诉法新社，马克龙“从未在不经泽连斯基总统同意的情况下与普京讨论过任何事情”，“他总是说，应由乌克兰人决定他们与俄罗斯人谈判的条件”。

马克龙本周早些时候说，俄罗斯和乌克兰将不得不通过谈判达成休战协议，俄罗斯的“羞辱”不会带来和平。

泽连斯基则说，“一些欧洲领导人认为，我们需要找到一种与普京对话的方式”，“我们多年来一直在寻找这些方式。到今天，这些路线上到处都是尸体，我们人民的尸体。”

尽管泽连斯基再次提出愿与普京直接对话，但他也说，“事到如今，我们可以与俄罗斯坐下来谈判的阶段已经过去了。”

自2月24日莫斯科出兵乌克兰以来，马克龙是与普京通话的少数西方领导人之一。他和普京在电话上谈了数小时，试图通过谈判解决冲突。

普京周五与德国总理肖尔茨通话，坚持认为俄罗斯正在与乌克兰的“纳粹意识形态”作斗争。肖尔茨则表示，声称纳粹分子在乌克兰执政是错误的。

（法新社）

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