泽连斯基称正在库尔斯克“实现目标” 莫迪本周访问基辅

乌克兰总统泽连斯基称，乌克兰在库尔斯克地区的军事行动正在“实现我们的目标”。但俄军在东部顿涅茨克地区的推进未能被阻挡。周一基辅宣布印度总理莫迪将于本周来访。

（德国之声中文网）印度总理将于本周五访问乌克兰。乌克兰总统办公室周一发布消息称，莫迪将于周五在基辅就双边关系和多边合作进行会谈。这将是莫迪在乌克兰战争爆发以来首次访问该国。迄今为止，印度一直没有对俄罗斯入侵乌克兰表态谴责。

库尔斯克第三座桥梁被毁

乌克兰军队在俄罗斯库尔斯克地区的军事行动本周继续。俄罗斯调查委员会的一名官员周一（8月19日）证实，乌克兰军队在库尔斯克地区攻击并毁坏了谢伊姆河上的第三座桥梁。俄罗斯官方电视台著名主持人索洛维约夫（Vladimir Solovyov）在自己的Telegram频道里发布了这位官员发言的视频。

上周六和周日，乌克兰方面发布的消息称，该国空军打击并损毁了谢伊姆河（Seim）上的两座重要桥梁，这会加大俄军后勤补给的难度。俄罗斯官方也证实了有关消息，并称乌军使用了西方国家提供的海马斯（HIMARS）火箭弹。

谢伊姆河上多座桥梁被毁 图像来源: Ukrainian Armed Forces/AP/picture alliance

俄罗斯南部城市普罗列塔斯克（Proletarsk）当局周一宣布进入紧急状态，因为消防员已奋战超过24个小时，以扑灭被乌克兰无人机击中的石油设施的大火。

俄罗斯称，基辅于周日上午袭击了位于罗斯托夫州南部拥有两万人口的这座城市的燃料储存仓库，大火已持续到第二天。 罗斯托夫州长戈卢贝夫（Vasily Golubev）说，“灭火工作仍在继续”，18 名消防队员在灭火时受伤。普罗列塔斯克市距离乌克兰边境约200公里。

据俄罗斯官方塔斯社消息，自8月6日乌克兰军队进入库尔斯克地区以来，该地区已有9个边境行政区的总共超过12万居民被疏散。莫斯科国防部周一称，俄罗斯挫败了乌克兰对库尔斯克地区另外三个村庄的袭击。

莫斯科：不会谈判

乌克兰总统泽连斯基周一表示，他再次听取了武装部队总司令西尔斯基就乌军在库尔斯克地区军事行动的汇报。“我们正在实现我们的目标”，泽连斯基在社交媒体Telegram上写道。他提到乌军俘虏了更多俄军士兵，并称这增加了与俄方交换战俘的筹码。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

克里姆林宫则在周一表示，鉴于乌克兰入侵俄罗斯库尔斯克地区，莫斯科不会与乌克兰谈判。克里姆林宫助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）告诉俄罗斯媒体：“在现阶段，鉴于这次越界行为，我们不会进行谈判。”他还说："目前进入谈判进程是完全不合适的。“他补充说，未来的谈判“取决于战场局势，包括库尔斯克地区的局势”。

乌克兰东部顿涅茨克地区的战斗也在继续。莫斯科周一称，俄军占领了有数千人口的村镇阿尔特莫沃（Artemovo），这是首周以来俄军在该地区夺取的最大的居民点。俄军继而向西朝波克罗夫斯克市推进。乌克兰当局已宣布在当地开始疏散居民。顿涅茨克州长费拉什钦（Vadym Filashkin）表示，波克罗夫斯克和周围十几个村庄的儿童及其父母将首先被“强制 ”疏散。这将涉及53000多人，包括4000名儿童。

（路透社、法新社、美联社）

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