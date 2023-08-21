泽连斯基称军援F16战机是历史性突破

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基称，荷兰和丹麦向乌克兰提供F-16战机的计划是一个"历史性突破"。泽连斯基凌晨在社交平台X写道："F-16战机将带给乌克兰民众新的信心和勇气。"他表示，这些战机将有助于保卫乌克兰城镇免遭俄军袭击。

此前，基辅总统府表示，荷兰和丹麦已经承诺向乌克兰总计提供61架F16战机。泽连斯基同丹麦首相弗里德里克森（ Mette Frederiksen）举行会谈后表示："这些战机将带给乌克兰和欧洲崭新的战绩。"访问丹麦期间，泽连斯基曾亲自登上一架F16了解战机性能。荷兰和丹麦分别计划向乌克兰提供42架和19架F16战机，泽连斯基对此表示感谢。不过，来自荷兰国防部的消息称，荷兰拟议提供的42架战机中，目前只有24架能够投入使用。

丹麦政府称，荷兰和丹麦提供给乌克兰的F16战机只可在乌克兰本国领土上执行使命。丹麦国防部长埃勒曼-延森（Jakob Ellemann-Jensen）表示："我们为乌克兰提供武器的前提条件是，这些武器只可被用于将敌人赶出乌克兰国土，而绝不可越境使用。无论涉及坦克、战斗机，还是其他武器，都必须满足这一前提条件。"

基辅期望重新掌控制空权

乌克兰方面认为，借助F16战机以及西方已提供的防空系统，乌方将可以打造一个抗击俄军入侵的空中盾牌。基辅希望能够在近期内重新恢复对本国领空的掌控。乌克兰方面还希望，借助这些战机乌军将可以突破俄军在乌东及乌南被占领土上修筑的防线。迄今为止，由于俄军在当地铺设了大批地雷及其他防御设施，乌军的反攻进展极为缓慢。泽连斯基认为获得F16战机将是"一大突破"，而俄罗斯方面则在此前就已提出警告称，向乌克兰提供F16战机，将导致事态进一步升级。

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一般认为，乌克兰可在今年年底获得首批战机，晚于基辅的预期。对乌克兰飞行员的培训结束后，战机即可移交乌克兰方面。

丹麦首相弗里德里克森表示，目前有七十名乌克兰飞行员正在丹麦接受F16战机培训。

陪同泽连斯基一道出访丹麦的乌总统府官员亚尔梅克 （Andrji Jermak）在社交平台"电报"上写道："乌克兰将拥有一支现代化的空军，我们的飞行员将驾驶F16更好地保护我们的领空。我们将把俄罗斯人扔出我们的空域。"

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后的近18个月当中，俄罗斯一直基本掌控着乌克兰的制空权。迄今为止，俄罗斯方面尚未就西方国家向乌克兰提供F16战机一事做出回应。不过，此前西方国家就是否应向乌克兰提供高端战机进行讨论时，俄罗斯国防部长绍伊古就发出警告称，向乌克兰提供F16战机，将使战争暴力进一步升级。莫斯科军方也曾明确表示，西方向乌克兰提供任何武器，都不会改变俄罗斯在乌克兰的既定目标。

莫斯科机场运营受到限制

俄罗斯国防部宣称在机场附近拦截了一架乌克兰无人机后，莫斯科伏努科沃国际机场一度全面叫停了航班起降，而多莫杰多沃机场则只采取了部分限制措施。

俄国防部表示，乌克兰无人机已经坠毁，没有造成人员伤亡。俄罗斯媒体报道称，目前莫斯科各大机场的运营已恢复正常。

此前，乌克兰方面显然向莫斯科大区派遣了两架无人机。其中一架无人机被俄军击落，残骸坠落时对一座住宅楼造成了损毁。当地政府表示，事件中至少有两人受伤。

（德新社，法新社，路透社）

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