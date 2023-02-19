泽连斯基：法俄对话纯属浪费时间

（德国之声中文网）泽连斯基在采访中说，他认为外界无法改变俄罗斯的立场，所以如果马克龙寻求对话将会是浪费时间。"要是他们决心孤立自己、活在恢复苏维埃帝国的迷梦中，我们就没法做任何事。他们到底要不要在相互尊重的基础上与国际社会进行合作？这取决于他们自己。"

泽连斯基还拒绝认为西方制裁导致普京陷入了孤立，"导致普京被边缘化的是发动战争的决策。"

同一天，泽连斯基还和马克龙进行了通话。法国总统府披露称，双方就泽连斯基不久前访问英国、法国以及欧盟总部的行程交换了看法，法方还再次确认北约将加大军援力度。马克龙也表示支持泽连斯基提出的十点和平建议。

泽连斯基则在其社交媒体账号上披露，他感谢了马克龙"能够理解我方需求、能够共同表达不能浪费抵抗俄军侵略机会的意愿"。泽连斯基还提到，他和马克龙还讨论了"这个星期计划做出的重大决策"。乌克兰总统很有可能指2月24日的战争爆发一周年纪念日。

(路透社等)

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