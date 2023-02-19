 泽连斯基：法俄对话纯属浪费时间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

泽连斯基：法俄对话纯属浪费时间

乌克兰总统泽连斯基2月19日接受意大利《晚邮报》采访时说，法国总统马克龙考虑与俄罗斯举行任何形式的对话都“纯属浪费时间”。此前，马克龙认为必须“打败但不击垮”俄罗斯，呼吁通过谈判解决危机。

泽连斯基与马克龙几天前刚刚见过面

泽连斯基与马克龙几天前刚刚见过面

 （德国之声中文网）泽连斯基在采访中说，他认为外界无法改变俄罗斯的立场，所以如果马克龙寻求对话将会是浪费时间。"要是他们决心孤立自己、活在恢复苏维埃帝国的迷梦中，我们就没法做任何事。他们到底要不要在相互尊重的基础上与国际社会进行合作？这取决于他们自己。"

泽连斯基还拒绝认为西方制裁导致普京陷入了孤立，"导致普京被边缘化的是发动战争的决策。"

同一天，泽连斯基还和马克龙进行了通话。法国总统府披露称，双方就泽连斯基不久前访问英国、法国以及欧盟总部的行程交换了看法，法方还再次确认北约将加大军援力度。马克龙也表示支持泽连斯基提出的十点和平建议。

泽连斯基则在其社交媒体账号上披露，他感谢了马克龙"能够理解我方需求、能够共同表达不能浪费抵抗俄军侵略机会的意愿"。泽连斯基还提到，他和马克龙还讨论了"这个星期计划做出的重大决策"。乌克兰总统很有可能指2月24日的战争爆发一周年纪念日。

(路透社等)

泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

17.02.2023 French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz and Polish President Andrzej Duda attend a joint statement during the Munich Security Conference, in Munich, Germany, February 17, 2023. REUTERS/Wolfgang Rattay

马克龙：要让俄在乌克兰失败 但不要击垮 19.02.2023

有声音批评马克龙在俄乌战争的问题上是西方联盟的薄弱环节，在本次慕尼黑安全会议上，这位法国总统表态称“击垮俄罗斯……从未也永远不会是法国的立场“。

09.02.2023 Ukraine's president Volodymyr Zelensky delivers a speech at the start of a summit at EU parliament in Brussels, on February 9, 2023. - Ukraine's President is set to attend an EU summit in Brussels on February 9, 2023, as the guest of honour where he will press allies to deliver fighter jets as soon as possible in the war against Russia. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

泽连斯基欧洲行 聚焦战斗机 09.02.2023

从伦敦到巴黎再到布鲁塞尔，泽连斯基与各国领导人的会谈几乎只有一个重大议题：乌克兰要求提供西方先进战斗机。他在欧洲议会演讲时，还强调乌克兰正在为捍卫欧洲东部边界而战。

A view of the Kremlin taken during the last day of the three-day parliamentary and local elections in Moscow on September 19, 2021. - The vote will see lawmakers elected to the 450-member lower house State Duma, where United Russia currently holds 334 seats, and to several local legislatures. After a year that saw a historic crackdown on the opposition and with President Vladimir Putin's United Russia party floundering in the polls, authorities are doing what they can to drum up interest in parliamentary elections taking place over three days from 17-19 September, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

北京否认对俄军援 泽连斯基对中国喊话 20.02.2023

在参加了慕尼黑安全会议后，王毅飞往莫斯科进行访问。他此前在慕尼黑高调宣布，中国将就缓和乌克兰冲突正式提出和平建议。与此同时，乌克兰总统泽连斯基则警告说，如果中国军援俄罗斯，就会爆发世界大战。

广告

媒体看中国

慕尼黑安全会议上，乌克兰战争是讨论的焦点

德语媒体：不能指望中国的乌克兰和平计划

慕尼黑安全会议上，中国最高外交代表王毅宣布，中国将就乌克兰冲突提出的自己的和平建议。虽然不少国家一再呼吁中国这样作，但德语媒体认为，中国并非推动和平的合适人选。