 泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2023

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时政风云

泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐”

在俄乌战争即将届满一年之际，乌克兰总统泽连斯基在柏林电影节开幕式上表示，在当前的时局，文化可以选边站或保持沉默，但后者实际上是助纣为虐。

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乌克兰士兵开始在波兰接受德制豹2坦克的驾驶训练。第一批豹2将在三月底抵达前线。专家表示，坦克本身不会改变战场上的形势，但能让乌克兰再次发动进攻。

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俄乌战争开打已经十个月，依然有不少西方企业不愿撤出俄罗斯，有些甚至还计划长期经营。为什么这些企业不忌惮西方制裁以及本国公众舆论的批评？

依然坚持和俄罗斯做生意的西方企业 20.12.2022

俄军近期加强了对乌克兰民用基础设施的攻击，许多城市满目疮痍。但是在首都基辅，市政部门竭尽全力迅速清理废墟，让民众能够坚持正常生活。不过，也有人认为，废墟应该留存作为俄军暴行的罪证。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零 30.10.2022

乌克兰多个城市近期连遭俄罗斯空袭，这让欧洲其他国家也加强了防空意识。15个欧洲国家现在发起了“欧洲天盾计划”，旨在联合采购并协调防空体系。

谁来保卫欧洲的天空? 26.10.2022

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March 10, 2021 - Tyndall Air Force Base, Florida, USA - An F-16 Fighting Falcon from the 49th Wing at Holloman Air Force Base, N.M. fires an AIM-9M Sidewinder during training and evaluation at Weapons System Evaluation Program-East, March 10, 2021 at Tyndall AFB, Fla. WSEPs are held to evaluate air-to-ground and air-to-air weapons systems on behalf of Air Combat Command. (Credit Image: © Savanah Bray/U.S. Air Force/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

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