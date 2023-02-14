泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐”

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在俄乌战争即将届满一年之际，乌克兰总统泽连斯基在柏林电影节开幕式上表示，在当前的时局，文化可以选边站或保持沉默，但后者实际上是助纣为虐。
北约国防部长会议周三进入第二天，乌克兰敦促各盟友加大对乌军火援助的力度，而俄罗斯方面则宣称，俄军在乌克兰东部突破了乌军的两道坚固防线。一个人权组织称，俄罗斯劫持6000名乌克兰儿童并将其关入“再教育营”。
在俄乌战争爆发一周年之际，慕尼黑安全会议迎来全球近100个国家的代表。今后3天里会议将聚焦战争以及中美在会议期间是否互动。本届会议没有邀请俄罗斯和伊朗。
从伦敦到巴黎再到布鲁塞尔，泽连斯基与各国领导人的会谈几乎只有一个重大议题：乌克兰要求提供西方先进战斗机。他在欧洲议会演讲时，还强调乌克兰正在为捍卫欧洲东部边界而战。
俄烏戰爭爆發將滿1年，期間約有10位台灣人前往烏克蘭擔任志願兵，其中1名台籍青年曾聖光不幸戰死沙場，震撼全台。隨著台海局勢升溫、「今日烏克蘭，明日台灣」的說法甚囂塵上，這些親臨戰場的台灣青年，能帶給該島什麼省思？
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