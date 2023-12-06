泽连斯基最后一刻取消在美国参议院发表演讲

（德国之声中文网）美国国会参议院民主党多数派领袖舒默（Chuck Schumer）周二（12月5日）对媒体表示，乌克兰总统泽连斯基在最后一刻临时取消了原定的演讲活动，因为“有一些紧急状况发生”。外界认为泽连斯基原本是想借助演讲向美国寻求更多的资金援助。

美国总统拜登今年10月向美国国会提出为乌克兰提供614亿美元的援助。但由于共和党内部对于援乌问题存在巨大分歧，导致众议院最终否决了这一提案。

今年11月中旬，在经过长时间的争执和博弈之后美国国会参议院终于通过了一项临时开支法案，从而避免了美国联邦政府停摆和预算冻结。但这次通过的临时法案不包括美国给以色列或乌克兰提供的援助资金。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国国会已批准超过1100亿美元援助乌克兰。然而，自今年1月共和党人取代民主党人掌控众议院以来，还没有批准任何资金。

白宫预算主任沙兰达·杨（Shalanda Young）周一致信国会领袖，称切断资金和武器供应将迫使乌克兰“在战场上屈服”，让俄罗斯的胜算增加。

杨在信中写道：截至11月中，美国国防部已使用了623亿美元对乌援助款中的97%，国务院已用尽了所获得的47亿美元军事援助拨款。此外，约272亿美元经济援助以及100亿美元人道主义援助款项也已用尽。

她在信中指出：“如果国会不采取行动，今年底我们的资源将耗尽，无法再为乌克兰采购更多武器装备，或者从美国的武器库存中提供装备。”

众议院中一些共和党议员要求将加强美墨边境的移民管制作为换取向乌克兰提供新的资金援助的条件。

美国是乌克兰最重要的资金援助国。欧盟国家、特别是德国试图弥补乌克兰的资金缺口，提供更多防空系统、弹药等供给。但由于欧洲国防工业需要时间提高产能——有可能一年甚至更长，乌克兰的需求一时难以得到满足。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

（法新社、路透社、美联社、德新社）

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