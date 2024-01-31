 泽连斯基曾想撤换军队最高指挥官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2024

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新闻广角

泽连斯基曾想撤换军队最高指挥官

有媒体报道称，由于反攻行动未能取得预期效果，乌克兰总统泽连斯基同军队最高指挥扎卢日内的关系日趋紧张。泽连斯基要求扎卢日内辞职，但遭到后者的拒绝。

Walerij Saluschnyj Ukraine

（德国之声中文网） 多家媒体报道称，乌克兰总统泽连斯基一度曾试图撤换武装力量总司令瓦列里·扎卢日内（ Walerij Saluschnyj），但迫于来自美英两国以及军队高层的压力，泽连斯基最终被迫撤回成命。

英国《卫报》援引乌克兰反对派议员的话报道称，本周一，泽连斯基曾要求扎卢日内辞职，但遭到后者拒绝。《纽约时报》也报道称，泽连斯基曾有过解除扎卢日内职务的计划。

扎卢日内是一位深受民众和官兵欢迎的军事将领

"扎卢日内是一位深受民众和官兵欢迎的军事将领"

过去数周以来，由于对俄军发起的反击进展艰难，泽连斯基同扎卢日内的关系一直处于紧张状态。俄罗斯2022年2月发动对乌侵略战争前数周，现年50岁的扎卢日内被任命为乌克兰武装力量总司令。在他的指挥下，乌军抵御住了俄军的攻势，并夺回了部分被占领土。一般认为，扎卢日内是一位深受民众和官兵欢迎的军事将领。有鉴于此，不断有人声称扎卢日内有政治野心，不过他本人对此一律予以否认。

《泰晤士报》援引乌军高级将领的话报道称，本周一，泽连斯基邀请扎卢日内面谈，面谈中扎卢日内表示，总统顾问对军事局势的研判过于乐观。扎卢日内随即被要求辞职，但遭到扎卢日内的拒绝。泽连斯基则表示，他将以总统令形式解除扎卢日内的职务。《泰晤士报》报道称，由于泽连斯基选定的潜在接班人选拒绝接受任命，泽连斯基只好撤回成命，让扎卢日内继续留任。

本周一，乌克兰国防部就曾否认过有关扎卢日内被撤职的报道。国防部在社媒平台《电报》上发文写道："尊敬的记者们，在此我们做出一并回复：这一消息不符合事实。"

（德新社）

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