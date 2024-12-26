泽连斯基撤换驻德大使 乌外交官大洗牌

乌克兰总统泽连斯基解雇表现差强人意的驻德大使马凯耶夫，由目前的驻以色列大使科尔尼丘克接手其职。此外，前驻德大使梅尔尼克则被派往联合国。据称此次外交官大规模轮调涉及40个职位。

（德国之声中文网）据乌克兰媒体《欧洲真理报》（European Pravda）以及德国《图片报》、《柏林日报》等媒体综合报导，乌克兰总统泽连斯基解除了乌克兰驻德国大使马凯耶夫（Oleksii Makeiev）的职务。接下来将由目前的驻以色列大使科尔尼丘克（Yevhen Korniychuk）接任该职。 《欧洲真理报》称，此次职务调动是乌克兰外交官员大规模轮换的一部分。

马凯耶夫担任驻德国大使至今两年，其前任是以发言直率着称的梅尔尼克（Andriy Melnyk）。梅尔尼克在柏林任职七年，于俄罗斯发动侵略乌战争六个月后被调往巴西。

马凯耶夫表现不符期望

泽连斯基政府对马克耶夫的工作表现并不满意。《欧洲真理报》称，由科尔尼丘克接任马凯耶夫不令人意外，因为泽连斯基将科尔尼丘克视为德国专家。

马凯耶夫的前任梅尔尼克在2023年5月曾尖锐批评马凯耶夫，他在接受“德国编辑部网络”（RND）采访时说：“他（马凯耶夫）应该放下架子，就德国战斗机和军舰以及加入北约等重要问题发表意见，并取得成果”。梅尔尼克还呼吁马凯耶夫更认真地看待来自基辅的合理批评。

乌克兰前驻德大使梅尔尼克言词犀利直率 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

前驻德大使梅尔尼克升职

梅尔尼克在离开驻德大使一职之后，被指派为乌克兰驻巴西大使。接下来作为外交官员轮换的一部分，梅尔尼克将至纽约担任驻联合国大使。预计他将于1月初获得正式任命，前往联合国总部与同样言辞犀利的俄罗斯大使涅边贾（Vasily Nebenzya）交锋。梅尔尼克在近日接受德新社访问时表示：“作为未来的联合国大使，我将确保主权不被淡化，绝不容忍任意改变国家边界的行为。”

本次外交职务大洗牌涉及了40个大使职位，包含驻美国和北约大使等重要职位。 《欧洲真理报》报道称，此前乌克兰未有过如此大规模的轮换。

（综合报导）

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