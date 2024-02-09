泽连斯基换帅：扎卢日内卸任乌军总指挥官

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周四（2月8日）宣布，任命陆军司令亚历山大·西尔斯基上将为武装部队总司令，接替俄乌战争爆发前不久开始担任军队最高指挥官的扎卢日内将军。

"从今天起，一个新的管理团队将接管乌克兰武装部队的领导权。"泽连斯基在X平台发文称，与扎卢日内进行了会谈，并"感谢他两年来保卫乌克兰"。

自去年年底以来，有关扎卢日内和泽连斯基之间发生矛盾的报道越来越多。有报道称，泽连斯基总统早在一月底就计划撤换这位军队最高统帅，但因各种阻力未能落实。

然而周四，泽连斯基和扎卢日内在社交媒体上相继发表了关于军事领导层变动的声明，这表明乌克兰这两位最高阶的战时人物经过密切协调，以显示团结。

泽连斯基表示，乌克兰军队到了一个需要更新的时候。"我们讨论了乌克兰武装部队所需的领导层更新。还讨论了谁可以成为乌克兰武装部队更新后领导层的一部分，"他说，已请求扎卢日内成为"团队的一员"。

乌克兰的无人机战争

扎卢日内在自己的声明中表示，同总统进行了"重大和严肃的谈话"，并做出了一项改变战场的战略和策略的决定。"2022年时的任务与2024年不同。因此，每个人都必须改变和适应新的现实。这也是为了一起赢得胜利，"

总统与总司令步调不一

现年50岁的扎卢日内于2021年7月临危受命成为乌军总指挥。对抗俄罗斯军队的战斗取得的战果为他赢得了乌克兰民众的支持爱戴以及西方盟友的尊重。他在军队中受欢迎程度也相当高。

但2022年底以来，前线的战斗几乎停滞，乌军的夏季反攻也未能改变这一局面。法新社报道称，据乌克兰高层消息人士透露，泽连斯基几个月来一直批评军队指挥官及其幕僚在前线缺乏进展。

去年11月，扎卢日内在接受英国《经济学人》杂志采访时表示战争进入胶着状态，承认乌克兰军队反攻失败。但泽连斯基则部分反驳了其观点，表示前线并未陷入僵局。两人间的矛盾冲突变得愈加明显。

在乌克兰国内，扎卢日内的声望甚至超过了总统。2023年12月的一项民意调查显示，88%到94%的乌克兰人信任扎卢日内，四分之三的人表示反对其辞职。对泽连斯基的支持度则在62%到77%之间。有分析认为，扎卢日内因此被泽连斯基视为潜在的政治对手。

乌克兰军队新的最高指挥官西尔斯基

59岁的西尔斯基迄今担任陆军总司令。在两年前俄罗斯入侵乌克兰时，他指挥了基辅保卫战，并在2022年秋季指挥反攻，解放了东北部哈尔科夫地区的大部分。2022年至2023年，西尔斯基还指挥了乌军在巴赫穆特与俄军长达10个月的拉锯战。巴赫穆特最终在2023年5月宣告失守。而乌军在那里付出的高昂战力成本是否值得，至今仍存争议。

美国政府已表示，将与西尔斯基进行有效合作。五角大楼负责国际安全事务的助理国防部长瓦伦德（Celeste Wallander）表示，西尔斯基是一位"富有经验的、成功的指挥官"。

（路透社、法新社等）

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