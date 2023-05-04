泽连斯基抵达罗马访问 德国宣布27亿军援

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周六（5月13）上午搭乘意大利政府专机，从靠近乌克兰边境的波兰热舒夫市飞往罗马，随行的还有乌克兰总统办公室负责人叶尔马克（Andriy Yermak）。

意大利外交部长塔亚尼(Antonio Tajani)在机场欢迎泽伦斯基到访。据意大利安莎通讯社（ANSA）报道，乌克兰驻意大利大使梅尔尼克（Yaroslav Melnyk）及意大利驻乌克兰大使扎佐（Pier Francesco Zazo）也在机场接机。

抵达罗马不久后，泽连斯基在车队护送下前往意大利总统府奎里纳莱宫。意大利总统马塔雷拉在庭院中迎接泽连斯基。两人在两国国歌演奏过后进入总统府进行私人谈话。

意大利总统马塔雷拉在官邸庭院中迎接泽连斯基

泽连斯基在抵达意大利不久后在推特上写道："这是为接近乌克兰胜利进行的重要访问。"

此行是2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，泽连斯基首次访问欧盟及北约成员国意大利。

意大利总理梅洛尼午后在基吉宫接待泽连斯基。两人一起共进工作午餐，稍后预计将向媒体发布联合声明。根据泽连斯基所发的推文，周六他还将与教宗方济各会面。

意大利总理梅洛尼午后在基吉宫接待泽连斯基

尽管罗马和莫斯科历史上有着友好关系，俄乌战争爆发后，意大利一直是基辅的坚定支持者，输送武器和援助，并支持对俄罗斯实施制裁。马塔雷拉在意大利国家电视台播出的讲话中对泽连斯基表示，意大利全力支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵。

教宗方济各上一次在梵蒂冈接待泽连斯基是在2020年2月。他多次呼吁乌克兰和平，几乎每周都为战争受害者祈祷。

意大利总统马塔雷拉一直直言不讳支持乌克兰抵御俄罗斯的军事入侵。外界预测，泽连斯基此行将呼吁西方进一步援助。他与教宗的会面预计将聚焦于和平前景。

周六晚间，泽连斯基将做客意大利国家电视台Rai的知名脱口秀节目《Porta a Porta》。

数周来，各界一直猜测泽连斯基在本周末可能前往德国。本周日，泽连斯基及乌克兰人民将在德国西部城市亚琛获颁查理曼奖（Karlspreis，又名卡尔奖）。德国政府消息人士向德新社透露，泽连斯基周日将访问德国，代表乌克兰人民接受查理曼奖。

德新社报道称，为迎接泽连斯基到访，罗马周六采取严密保安措施，部署约1500名警力和安全人员以确保访问顺利进行。机场、火车站和地铁都实施特别安全检查，城市上空设立了禁飞区，包括无人机皆不得升空。在泽连斯基预计访问的地点皆部署了狙击手戒备。

德国宣布提供27亿欧元军事援助

在泽连斯基到访意大利不久前，德国政府周六宣布价值27亿欧元的大规模军事援助乌克兰的计划。

联邦国防部表示，作为一揽子计划的一部分，将再提供乌克兰20辆黄鼠狼步兵战车、30辆豹1主战坦克，以及4套IRIS-T-SLM防空系统。新的军援计划将使德国在战争爆发至今对乌克兰的武器援助近乎翻倍。

德国政府此前已经批准总值27.5亿欧元的武器交付。如此一来，德国将成为乌克兰在军事和财政上最重要的支持者。

针对新的军援项目，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）表示，通过这批宝贵且急需的军事物资，德国再度表明了对乌克兰的支持。

他说，所有人都希望俄罗斯对乌克兰人民的可怕且违反国际法的战争早日终结，遗憾的是战争还未看到尽头，因此"只要有需要"，"只要有必要"，德国将提供一切可能的帮助。

（法新社、德新社）

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



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