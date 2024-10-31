泽连斯基抱怨美国不守秘密、不兑现承诺

乌克兰“胜利计划”的保密内容被美国媒体透露后，乌克兰总统泽连斯基表达了不满。他还抱怨美国今年初批准提供的武器装备，至今只有一成兑现。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基证实，他不久前向华盛顿提出的乌克兰"胜利计划"未公开的部分中，包括请求美国提供战斧巡航导弹。

"这是乌克兰与白宫之间的一个秘密讯息，"泽连斯基周三（10月30日）在冰岛首都雷克雅未克访问期间对媒体表示。此前《纽约时报》报道，"胜利计划"保密附件中包含乌克兰领导人向西方伙伴索要战斧导弹的内容，但被美国方面拒绝。

泽连斯基对事情被媒体披露表示失望："让人该怎么理解这一报道呢？这意味着，伙伴之间不再有有彼此保密的信息。"他补充说，即便乌克兰从美国获得战斧一类的中程导弹，也只是一个"防御性措施"。

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"胜利计划"未公开的密件

两周前泽连斯基公布了乌克兰方面设想的结束俄罗斯侵略战争的五点计划。之前泽连斯基已向白宫介绍了这一计划，包括附加的秘密部分内容。计划的五大重点包括立即无条件邀请乌克兰加入北约、强化乌克兰防御能力等。

《纽约时报》报道称，多名不愿公开姓名的美国官员告诉该报，"胜利计划"中一项保密内容是泽连斯基要求获得包括"战斧"导弹在内的"一揽子非核威慑"武器。

报道称，泽连斯基的"胜利计划"在美国和其他西方国家得到的反应冷淡，多数只有矜持的口头支持。而且还有美国官员私下对该计划表达了不满，称其不切实际。美国官员还表示，乌克兰也没有向华盛顿提出令人信服的关于如何使用远程武器的论据。

战斧巡航导弹的最大射程可达2400公里，理论上可以从乌克兰境内达到包括圣彼得堡、莫斯科和叶卡捷琳堡在内俄罗斯的大城市。

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军援仅兑现一成

泽连斯基在雷克雅未克还对媒体记者称，今年初美国国会批准的对乌克兰军援中，迄今只有10%到位。"你在做自己的工作，你指望储备力量、特种旅，指望这些（新的）装备，"泽连斯基说："但如果你只拿到协商好的一揽子计划的10%，这可不是闹着玩的。"

今年4月，美国国会在反复拖延数月后才批准了价值610亿美元的对乌军事援助一揽子计划。

泽连斯基补充说，武器供应的滞缓并非资金问题。"总是因官僚程序或物流、理念或怀疑的问题……（决定）这个会给你，那个-——不会。"

（路透社、德新社）

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