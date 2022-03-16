泽连斯基：所有战争都以停火告终

（德国之声中文网）据法新社报道，一位白宫官员表示，拜登总统将于本周三公布一项新的价值8亿美元的对乌克兰军事援助计划。预计该计划中包括更多的反坦克和防空导弹。俄罗斯入侵乌克兰3周以来，上述武器被证明有助于阻止俄军迅速推进。

这位官员称，由此，仅过去一周美国宣布的对乌克兰军援总额就已达到10亿美元。周三，乌克兰总统泽连斯基将通过视频对美国国会发表讲话。普遍认为他将再次请求北约直接干预，制止俄罗斯的攻击行动。

但泽连斯基在周二晚对国民发布的视频中，也承认乌克兰加入北约的前景几乎为零。他表示，他的国家和民众应该正视这一点，"我们的人民开始认识到，要依靠自己，以及依靠向我们提供帮助的伙伴。"

泽连斯基谨慎乐观

泽连斯基对俄乌间的谈判以及停战的前景表达了审慎乐观。他在视频中说："我得到的信息是，会谈中的立场目前似乎变得更加现实了。但我们还需要时间，我们的决定必须符合乌克兰的利益。"

"我们都希望尽快迎来和平和胜利"，他说，但这一切需要努力和耐心，基辅和莫斯科双方的代表在进行"艰难"但"重要"的谈判。"所有战争都以（停战）协议告终"。

俄乌双方代表自周一来，以在线形式举行会谈。乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mychailo Podoliak）称，乌方代表在会谈上敦促俄方停火和撤军。莫斯科则要求乌克兰承认2014年被俄吞并的克里米亚半岛属于俄罗斯，并承认乌东分离主义力量控制的地区为独立国家。

观看视频 03:17 “我們不希望被‘解放’”

波多利亚克称，双方立场仍有"根本的对立"，但他认为达成妥协并非不可能，因此谈判将继续下去。

俄罗斯总统普京在同欧盟理事会主席米歇尔的一次通话中称，基辅"没有表现出认真积极的态度来寻找双方都能接受的解决方案"。

乌军方：俄军损失惨重

泽连斯基则指责俄军进一步扩大进攻范围，"他们到处轰炸，不仅对基辅，还对西部地区。"

乌克兰军队总参谋部发布的一份战况报告中称，自2月24日入侵开始以来，参战俄军的军力损失已高达40%，包括被彻底摧毁、以及丧失战斗力的部队。但报告没有举出具体的数字。

报告称，乌克兰东南部城市马里乌波尔受到破坏的程度最为严重。俄军试图从东西两面封锁该市，但俄军也蒙受了巨大损失。乌克兰总统府副主管提莫申科（Kyrylo Tymoschenko）表示，近2万平民已从马里乌波尔转移到安全地带，但仍有30万人被困在该市，断水断电，缺乏食品供给。

俄罗斯各地反战抗议不间断 她在俄罗斯“新闻联播”直播时这样抗议！ 3月15日，这张图刷屏！俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。标语写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

俄罗斯各地反战抗议不间断 奥夫扬尼科娃担心被刑法追究 遭拘捕后，经过14小时审问，奥夫扬尼科娃在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。她说，“我不是英雄，我对我的安全非常担忧。”

俄罗斯各地反战抗议不间断 为什么要攻打邻居？ 在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。示威者问：为什么要攻打邻居？示威者后来被警方驱散，有报道称90多人被抓。

俄罗斯各地反战抗议不间断 “不要战争！” 圣彼得堡抗议者高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警方的回应 尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

俄罗斯各地反战抗议不间断 抗议和逮捕 活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

俄罗斯各地反战抗议不间断 声援乌克兰 “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警察抬走抗议者 俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警车上的抗议 一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。 作者: Claudia Dehn



（法新社、德广联）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。