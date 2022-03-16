泽连斯基：所有战争都以停火告终

乌克兰总统泽连斯基表示，与俄方的谈判仍在继续，他对双方协议停战的前景表达出一定信心。美国政府周三将公布新一轮对乌克兰的军事援助计划。
（德国之声中文网）据法新社报道，一位白宫官员表示，拜登总统将于本周三公布一项新的价值8亿美元的对乌克兰军事援助计划。预计该计划中包括更多的反坦克和防空导弹。俄罗斯入侵乌克兰3周以来，上述武器被证明有助于阻止俄军迅速推进。
这位官员称，由此，仅过去一周美国宣布的对乌克兰军援总额就已达到10亿美元。周三，乌克兰总统泽连斯基将通过视频对美国国会发表讲话。普遍认为他将再次请求北约直接干预，制止俄罗斯的攻击行动。
但泽连斯基在周二晚对国民发布的视频中，也承认乌克兰加入北约的前景几乎为零。他表示，他的国家和民众应该正视这一点，"我们的人民开始认识到，要依靠自己，以及依靠向我们提供帮助的伙伴。"
泽连斯基对俄乌间的谈判以及停战的前景表达了审慎乐观。他在视频中说："我得到的信息是，会谈中的立场目前似乎变得更加现实了。但我们还需要时间，我们的决定必须符合乌克兰的利益。"
"我们都希望尽快迎来和平和胜利"，他说，但这一切需要努力和耐心，基辅和莫斯科双方的代表在进行"艰难"但"重要"的谈判。"所有战争都以（停战）协议告终"。
俄乌双方代表自周一来，以在线形式举行会谈。乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mychailo Podoliak）称，乌方代表在会谈上敦促俄方停火和撤军。莫斯科则要求乌克兰承认2014年被俄吞并的克里米亚半岛属于俄罗斯，并承认乌东分离主义力量控制的地区为独立国家。
波多利亚克称，双方立场仍有"根本的对立"，但他认为达成妥协并非不可能，因此谈判将继续下去。
俄罗斯总统普京在同欧盟理事会主席米歇尔的一次通话中称，基辅"没有表现出认真积极的态度来寻找双方都能接受的解决方案"。
泽连斯基则指责俄军进一步扩大进攻范围，"他们到处轰炸，不仅对基辅，还对西部地区。"
乌克兰军队总参谋部发布的一份战况报告中称，自2月24日入侵开始以来，参战俄军的军力损失已高达40%，包括被彻底摧毁、以及丧失战斗力的部队。但报告没有举出具体的数字。
报告称，乌克兰东南部城市马里乌波尔受到破坏的程度最为严重。俄军试图从东西两面封锁该市，但俄军也蒙受了巨大损失。乌克兰总统府副主管提莫申科（Kyrylo Tymoschenko）表示，近2万平民已从马里乌波尔转移到安全地带，但仍有30万人被困在该市，断水断电，缺乏食品供给。
（法新社、德广联）
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